Williams bromea con su pase de gol: "el VAR me dijo que era fuera de juego"

Bilbao, 28 jul (EFE).- Iñaki Williams bromeó con la jugada en la que dio el pase de gol que Iñigo Córdoba transformó casi a placer en el 0-2 en el amistoso de este domingo en Alemania ante el Borussia Monchengladbach, asegurando que "el VAR (videoarbitraje)" le "dijo que era fuera de juego" la acción en la que arrancó.

"Desde el VAR -que no se utiliza en los partidos amistosos- me han dicho que ha sido fuera de juego, pero no la han pitado, yo he seguido la acción y ha acabado en gol", dijo Williams, en tono jocoso, en declaraciones ante los medios distribuidas por el club bilbaíno.

Aunque la jugada llegó tras un probable fuera de juego, a quien dejó muy "contento" fue a Córdoba, quien, tras marcar solo un gol oficial en sus dos primeras temporadas en el primer equipo, ya lleva dos en esta pretemporada.

"Bien, contento por aportar goles. Todavía no he aportado muchos y quiero dar un pasito adelante en esa faceta", confesó.

Al zurdo bilbaíno también le alegró que marcase ya su "amigo" Gaizka Larrazabal, de su misma generación (1997) y esta pretemporada ascendido al primer equipo.

"Somos un perfil de jugador similar, extremos, y compartimos muchas experiencias y cosas que nos pasan en el terreno de juego. Al ser amigos tenemos confianza para meternos caña el uno al otro y es una faceta en la que tenemos que aportar y estamos contento con el resultado, de momento", se felicitó.