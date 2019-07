Muere a los 68 años el actor Eduardo Gómez, de "Aquí no hay quien viva"

Madrid, 28 jul (EFE).- El actor cómico Eduardo Gómez (Madrid, 1951), conocido por sus papeles en series de televisión como "La que se avecina" o "Aquí no hay quien viva", ha fallecido a los 68 años, según ha confirmado el creador de estas dos series, Alberto Caballero.

"Se nos ha ido este ser maravilloso, metrosexual, pensador y mente fría. Buen viaje, Edu, y gracias por tantos años de risas y de buen rollo. Eres historia de la comedia. Adiós, león", ha escrito Caballero en su cuenta de Twitter.

La capilla ardiente del actor se ha instalado en el tanatorio madrileño de la M-30 y sus restos mortales serán velados allí hasta el mediodía de mañana, lunes.

La muerte de Gómez ha provocado una avalancha de reacciones en las redes sociales de seguidores y compañeros de profesión con mensajes de pésame por la noticia pero también de homenaje por su trayectoria y principalmente de agradecimiento por hacerles reír.

Especialmente de sus colegas y el equipo de la serie de "La que se avecina" y "Aquí no hay quien viva", porque ellos siempre le recordaran por la risas y el humor que compartieron juntos.

Como Fernando Tejero que así ha querido despedirse de su padre Mariano Delgado en la ficción en "Aquí no hay quien viva", la serie que les dio fama a ambos. "Eduardo compañero, me dejas sin palabras, aún sin dar crédito, pero me dejas también con recuerdos maravillosos de muchas risas y mucho cariño. Buen viaje compañero".

O la directora de "La que se avecina", Laura Caballero. "Hoy es uno de esos días que no tienen ninguna gracia. Hasta siempre Edu".

Santiago Segura le ha definido como "un tipo divertido, peculiar, sencillo y humano". "Los que le apreciábamos y le queríamos nos sentimos un poco más tristes y desconcertados esta mañana de julio".

Y el director Álex de la Iglesia ha recordado una frase que le decía Gómez cuando mencionaba que "el humor no tiene ni puta gracia". "Pienso en ti y puedo decir que no es cierto. Es la vida la que no tiene gracia. Lo único en lo que creo y confío, es, precisamente, el humor, los momentos en los que nos divertimos juntos, y fui feliz a tu lado".

También la actriz Lidia San José. "En estos casi 20 años que han pasado desde que nos conocemos, siempre me has hecho reír. Hasta hoy, que me haces llorar. Vuela alto y llena de risas el lugar al que vayas, amigo.

Eduardo Gómez, nacido en Madrid en el 27 de julio de 1951, era especialmente conocido por las series "Aquí no hay quien Viva", emitida entre 2003 y 2006, y "La que se Avecina".

Comenzó su carrera en los noventa con pequeños papeles en series de televisión y como figurante en películas, trabajos que compaginaba como vendedor, camarero o dependiente, hasta que su papel en "Aquí no hay quien viva" le dio el espaldarazo definitivo.

En la serie que le catapultó a la fama hacía el papel de Mariano, padre del portero de una finca de vecinos, interpretado por Fernando Tejero, a quien le complicaba la vida con sus trapicheos.

Su personaje se hizo muy popular y le valió ser reconocido en 2005 con el Premio de la Unión de Actores al Mejor Actor Secundario en Televisión, si bien antes en 2002 ya estuvo nominado al premio de la Unión de Actores al mejor actor de reparto de cine por su trabajo en "800 balas".

Después trabajó durante diez años en la serie "La que se avecina", continuación de la anterior, donde interpretó primero al portero de la finca y más tarde al camarero de un bar.

Su popularidad le llevó a participar en cameos y pequeños papeles en películas españolas entre los que destacan su interpretación del agente Cornejo en "La gran aventura de Mortadelo y Filemón" (2003), o su cameo con Santiago Segura en "Torrente 3" (2009).

Entre sus últimos trabajos figura su participación en la serie "Gym Tony", donde interpretaba a un futbolista venido a menos.

Gómez se marcha dejando algunas de las frases más célebres de las series de televisión que sus seguidores han destacado en las redes.

"Soy Mariano Delgado, metrosexual y pensador" era una forma de presentarse en la serie o cuando se dirigía a una persona "Tú, ignorante de la vida". A la hora de animar a la gente soltaba "los sentimientos, la asignatura pendiente del ser humano".

Para afrontar un problema era mítica su frase "A ver, mente fría, pensemos" y para presumir de su fortaleza mencionaba: "¿Sabes lo que pesé al nacer? 900 gramos y sobreviví. Me aferré a la vida".