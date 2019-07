Luis Rubiales: "Un equipo es lo que hemos visto en vosotros"

Madrid, 28 jul (EFE).- La selección española Sub-19 fue recibida en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez nada más aterrizar desde Armenia, donde el sábado derrotaron a Portugal (0-2) para levantar el octavo título en esta categoría y consagrar a una 'Generación del 2000' que hizo lo propio en el Sub-17 hace dos años.

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, les recibió a su llegada y les dedicó unas palabras de agradecimiento en las que ponderó la fuerza del grupo: "Os dije antes del partido que creía en vosotros y que íbais a ganar. Habéis dado lo máximo y habéis ganado como un equipo. Un equipo es lo que hemos visto en vosotros", declaró.

"He visto dos porteros, que uno había jugado y otro no, que estaban abrazándose celebrándolo. He visto como jugadores que serían titulares indiscutibles han tenido que quedarse en el banquillo y han estado sumando, eso es muy importante; todos habéis contribuido en que España gane", prosiguió.

Rubiales quiso felicitar también al cuerpo técnico, liderado por Santi Denia: "Sois unos técnicos maravillosos. Con Santi he tenido la suerte de competir un poco, aunque nos veíamos pocos porque ambos éramos defensas. No tenéis que darnos las gracias, tratamos de poner todos los medios a vuestra disposición para que trabajéis a la par de Alemania, Portugal? sois el mejor cuerpo técnico".

Por último, el presidente de la RFEF destacó el papel de Ana Muñoz, vicepresidenta, y la igualdad de premios en las categorías inferiores de la Federación: "Ayer me sentí realmente orgulloso por varias cosas. Cuando pasasteis a recoger las medallas y la copa allí había una mujer representando al fútbol español, como Ana Muñoz que es una persona de máximo nivel".

"Quiero darles las gracias a los jugadores", añadió, "porque ellos han sido los primeros en ganar un torneo tan importante y tener el mismo premio equiparado a las mujeres. Todas las categorías inferiores españolas reciben el mismo premio", dijo.

Ana también se dirigió a los futbolistas: "Hacéis que todo el mundo vibre con la pasión con la que competís en el terreno de juego. Sentis que sois una única piña representando a vuestro país y a vuestra Federación. Sois una gran generación que va a seguir dando muchas alegrías".

El técnico Santi Denia tomó la palabra para agradecer el apoyo a la Federación y para agradecerle el esfuerzo a sus jugadores. Una 'Generación del 2000' de los que se despide tras este torneo ya que por edad les corresponde iniciar una nueva etapa en la Sub-21.

"Agradecer primero a la Federación y a su presidente Luis Rubiales que justo hace un año me dieron el privilegio de ser el seleccionador Sub-19. Poder desarrollar mi trabajo con esta generación fue un privilegio y estoy agradecido. Hemos tenido un año muy bueno, muy duro; nos lo hemos currado. Agradecer en este mes a toda la delegación española, que le ha hecho la vida muy fácil a estos piratas", declaró.

"Me habéis hecho crecer como persona estos años desde la Sub-16. He aprendido mucho con vosotros, en lo deportivo he vivido lo mejor con vosotros. Habéis hecho historia; ninguna generación había logrado ser campeón Sub-17 y Sub-19; sois unos privilegiados y os lo habéis currado como una familia. Esta historia de amor acaba de manera feliz", prosiguió sobre los futbolistas.

Abel Ruiz, el capitán de la Sub-19 habló en representación de la plantilla: "Sois mis piratas. Han sido dos tres años intensos, de mucho trabajo y mucho esfuerzo y aquí se ve la recompensa con dos Europeos y un subcampeonato Mundial. Os quiero mucho, sois como una familia. Y agradecerle también al cuerpo técnico porque me han ayudado mucho".

Francis Alonso, responsable de las categorías inferiores de la selección española se mostró orgulloso del éxito y del carácter humano del grupo: "Empezasteis una película hace años, que ha ido teniendo unos pasos positivos, pero a los cinéfilos les gusta el final feliz. Yo en octubre tuve la oportunidad de coincidir con vosotros y hubo personas que me dijeron que esta generación competía muy bien, eran muy buenas personas y erais un buen grupo; y todo lo que me dijeron era cierto, mucho más que cierto. Gracias por darle este final feliz a la película", expresó.

Por último, se mostró confiado de cara a seguir cosechando éxitos: "Vais a ser el futuro del fútbol español, grandes estrellas, y seguiréis dándonos muchas alegrías", concluyó.