Cuarenta años de 'Highway to Hell', el gran éxito que catapultó a AC/DC

Madrid, 28 jul (EFE).- El icónico álbum "Highway to Hell", que catapultó al estrellato mundial al grupo australiano AC/DC y convirtió en un clásico la canción que le da título interpretada por Bon Scott, alcanza los cuarenta años después de su publicación como una de las piezas míticas de la banda y de la historia del rock.

El grupo australiano publicó el 27 de julio de 1979 el disco que le abrió las puertas del mercado de Estados Unidos y catapultó su fama, hito de una trayectoria triunfal que le ha llevado a vender más de 200 millones de álbumes.

Cuarenta años después, la discográfica Sony ha publicado imágenes inéditas de esa época en conmemoración del aniversario de la grabación.

Tras la formación del grupo en Sidney, donde publicaron los discos "TNT" (1975) y "High Voltage" (1975), la banda de los guitarristas Angus y Malcolm Young y el vocalista Bon Scott se trasladó en 1976 a Londres, donde al año siguiente publicó "Let There be Rock" (1977).

Dos años más tarde llegó 'Highway to Hell', grabado en Londres y que supuso el último trabajo de Scott, que falleció debido a una intoxicación etílica -fue sustituido por Brian Johnson- y al que la banda dedicó su posterior trabajo, el álbum "Black in Black".

De los músicos de AC/DC que grabaron "Highway to Hell" únicamente permanece en activo Angus Young, ya que su hermano Malcolm, cofundador y "fuerza motora" del grupo, falleció en 2017 a los 64 años tras sufrir un largo proceso de demencia.