La Capitana Marvel más andaluza

Málaga, 28 jul (EFE).- En el universo de los cómics de la mayor compañía del sector, la Capitana Marvel es un personaje muy poderoso, con carácter militar, habilidades extraterrestres y muy independiente, pero esta superheroína cobra vida gracias al trabajo que desde su propia casa, en Andalucía, hace la dibujante Carmen Carnero.

"Una malagueña llega a Marvel básicamente no teniendo vida", explica entre risas Carnero en una entrevista con Efe, en la que indica que ha tenido que "olvidarse prácticamente" de que tiene "una vida, amigos y familia" para darlo todo y convertirse en la dibujante titular de uno de los personajes más populares de la compañía estadounidense.

Con todo, esta dibujante de 36 años no planeaba en sus inicios, cuando estudió Bellas Artes, dedicarse al mundo de las historietas, sino que fue en un curso organizado por Universidad de Granada y el Salón del Cómic en el que descubrió su talento para esta actividad artística.

"Lo hice por cubrir los créditos que me faltaban para terminar la carrera y de ahí surgió todo. Me enseñaron muchísimas cosas. Vieron mi 'book' de refilón cuando se lo estaba enseñando a un profesor y me dijeron: 'Tú tienes que ser dibujante'. Yo no tenía ni un pensamiento al respecto, jamás en la vida me iba a imaginar eso", cuenta.

Desde entonces, inició una actividad frenética en la que se replanteó lo que sabía para adaptarlo a la narrativa de los tebeos: "En la facultad te enseñan muchísimas cosas de dibujo, fotografía, escultura, un popurrí que tampoco puedes aplicar, así como así, al cómic".

Empezó a gastarse el dinero para ir a salones o citas especializadas del sector en Madrid, Barcelona o Londres, en las que intentaba enseñarles a los editores de las grandes compañías internacionales como Marvel, DC o Dynamite su trabajo, y unas veces respondían con aparente interés y otras, simplemente, no le hacían caso.

"Hasta que un día suena la flauta y te dicen: 'Necesito tres páginas para hoy mismo'. Y así metes la cabeza, prácticamente. A lo mejor, al día siguiente te dicen: 'Pues necesito diez para hoy también'. Ven el ritmo real de trabajo que puedes llegar a tener, hasta que confían un día en ti para darte una serie", explica Carmen Carnero.

El resultado final es su labor como dibujante y entintadora de los cómics de uno de los personajes más populares del momento, Capitana Marvel, de la que se estrenó una película el pasado 8 de marzo como referente de una nueva generación de superhéroes y superheroínas más inclusiva y diversa.

"Capitana Marvel, para que lo entienda la gente, es como el Superman de Marvel. Es un personaje muy poderoso y, a pesar de eso, debido a su formación y tal, puede ser capaz de lo mejor y de lo peor, pero ella decide ir por lo mejor", define la responsable de darle vida.

Carnero confiesa que muchas veces se siente "abrumada" por las posibilidades "infinitas" del personaje, por lo que tiende a dibujarle "desde el respeto total y absoluto", "con mucha franqueza" y desde la comprensión de su punto de vista: "Ella es militar y siempre va a mirar por el bien de la Humanidad a pesar de todos los poderes que tiene".

Sólo en Andalucía conviven -además de Carnero- dibujantes de grandes compañías de cómic como el gaditano Carlos Pacheco (Marvel) o el granadino Jorge Jiménez (DC) que, desde su tierra y gracias a las facilidades de Internet, diseñan las nuevas aventuras de los personajes que hacen las delicias de aficionados de todo el mundo.