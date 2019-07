Bernal: "Una felicidad que no se puede describir"

París, 28 jul (EFE).- El colombiano Egan Bernal aseguró sentir "una felicidad que no se puede describir" tras cruzar la meta de París en la última etapa del Tour de Francia que le consagra como el primer colombiano en ganar la ronda gala.

"Es una felicidad que no se puede describir. Es nuestro primer Tour de Francia. Se han disputado muchas ediciones, muchos colombianos lo han intentado, han ganado muchas cosas, muchas carreras, pero el Tour no llegaba. Creo que Colombia lo merecía", señaló el ciclista del Ineos de 22 años poco antes de subir al podium de los Campos Elíseos.

"Estoy orgulloso de ser el primer colombiano en ganar el Tour", agregó.

"Ahora solo quiero llegar a mi casa y asimilarlo. Todavía no he asimilado que he ganado el Tour. Luego, veré el siguiente objetivo. Pero ahora quiero disfrutarlo con mi familia", indicó.