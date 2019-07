Santi Denia: "La clave del éxito es que el grupo es una familia"

Redacción deportes, 27 may (EFE).- Santi Denia, seleccionador español Sub-19, destacó que la clave del éxito en el Europeo ganado este sábado es que "el grupo es una familia" y señaló que las experiencias al máximo nivel que tuvieron los jugadores les ayudaron a conseguir el octavo título de esta categoría.

"Lo principal ha sido que el grupo es una familia y en esos momentos de dificultad esa fortaleza en el grupo, por los años que llevan juntos, les ha ayudado y alegrarme por ellos, celebrarlo con ellos, y desearles lo mejor en el mundo profesional en el que van a entrenar la mayoría", dijo Santi tras la victoria por dos goles a cero frente a Portugal.

"Estoy muy contento por el trabajo que hemos hecho este año. Hemos sufrido mucho hasta llegar hasta esta final, pasando fases de clasificación muy duras. En el torneo el equipo ha ido mejorando hasta llegar hasta la final y creo que hemos hecho un muy buen partido para ser campeones. Estoy muy agradecido a la Federación por la confianza que han depositado en mi y sobre todo agradecido con estos chavales, que tienen un talento tremendo, y que hoy se acaba ya esta etapa y que estaré eternamente agradecido a ellos", prosiguió.

Santi Denia, que repite título en el Europeo Sub-19 respecto al Sub-17 con esta 'Generación del 2000', algo que solo han conseguido España y Portugal en toda la historia, aseguró que las experiencias en las finales contribuyeron a que los jugadores salieran con tranquilidad al terreno de juego para medirse a Portugal.

"Van teniendo experiencias al máximo nivel, como la final en el Europeo Sub-17 en Croacia, en el Mundial, en los Juegos Mediterráneos... Es un grupo que en estas finales tiene experiencia y sabe tener ese poso a pesar de su juventud. Este año hemos tenido que afrontar partidos como finales y esas experiencias nos han servido también", declaró.

El técnico de Albacete se mostró satisfecho por la evolución del equipo a lo largo del torneo:

"Si te analizo el partido seguro que le encuentro aspectos a mejorar. Sí que nos habíamos enfocado en que teníamos que llegar al área, a puntos de remate, porque nos estaba costando. Igual que a nivel defensivo. Para ser campeón de Europa contra Portugal, que venía de meterle cuatro goles a Irlanda, teníamos que hacer un partido muy completo y los chicos han tenido la personalidad para llevarnos este título que es un reconocimiento al trabajo de la Federación".

Por último, Santi Denia habló de Ferrán Torres, autor de los dos goles de la final, pero quiso anteponer el trabajo de todo el grupo por encima de las individualidades: "Ferrán está en el mundo profesional jugando partidos con el Valencia. En este Europeo se ha aprovechado del juego del equipo; sin el grupo Ferrán no hubiese sido nadie".

"Me alegro mucho por él -continuó- porque ha hecho una gran final y ha demostrado que es un profesional, pero el grupo es la fortaleza. Me he quedado con las ganas de que Abel Ruiz metiera un gol hoy porque ha hecho un gran trabajo, como Sergio Gómez".