Alaphilippe: "No puedo estar frustrado"

Val Thorens , 27 jul .- El francés Julian Alaphilippe aseguró que no puede estar frustrado con su actuación del Tour de Francia, tras haberse caído este sábado del podium un día después de haber perdido el maillot amarillo que lució 14 jornadas.

"Lo he dado todo, era difícil hacerlo mejor, esperaba que en cualquier momento podía explotar", dijo en la meta de Val Thorens, donde se confirmó que acabará quinto de la general.

"Estoy muy orgulloso de (Enric) Mas, ha hecho un trabajo maravilloso para que perdiera el menor tiempo posible", indicó.

"Pero no ha podido ser. Este es mi temperamento, o todo o nada. Esta mañana era segundo en la general y ahora soy quinto, pero si fuera 50 me daría igual, lo importante es que he luchado para no poder lamentarme", indicó.

"He logrado más de lo que habría imaginado. Si me dicen que iba a hacer todo lo que he hecho estas tres semanas, no lo habría creído. ¿Por qué iba a estar frustrado? Estoy extenuado y orgulloso de lo que hemos hecho. No teníamos el equipo más armado para ganar el Tour y hemos vivido momentos excepcionales. hay que disfrutarlo", aseguró.