El uruguayo Rolan deja sesión por sobrecarga y Juanfran, baja con permiso

A Coruña, 26 jul (EFE).- El uruguayo Diego Rolan ha abandonado antes de tiempo, por unas molestias musculares, la sesión de trabajo del Deportivo, en la que Juanfran Moreno no ha participado con permiso del club.

Rolan presenta una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha y por ese motivo se retiró antes de que concluyera el entrenamiento que programó su técnico, Juan Antonio Albacete Anquela.

El preparador blanquiazul tampoco pudo contar con el lateral derecho Juanfran Moreno, que tuvo permiso del club.

El Deportivo no concretó el motivo de la ausencia del defensa madrileño, que saldrá del equipo este verano y, según la prensa turca, negocia con el Alanyaspor.

El técnico blanquiazul fue preguntado en rueda de prensa por la ausencia del jugador y explicó que el director deportivo le trasladó que tenía permiso para "hacer unas gestiones".

"Me dijeron que hoy no va a venir Juanfran porque está solucionando unas cosas y nada más. No entro en esas cosas porque no me gusta mentir y hablo de lo que sé. Más a o menos la cosa va por ahí, pero como no lo tengo seguro, no lo voy a decir", precisó Anquela.

Fuera del grupo continúan, además, David Simón, Pedro Mosquera, Borja Valle y Pedro Sánchez y, además, Michele Somma, de acuerdo con la planificación de los servicios médicos, no participó en la última tarea de la sesión.