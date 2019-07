Salvini impide desembarcar a 140 migrantes en barcos de la Guardia Costera

Roma, 26 jul (EFE).- El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, anunció hoy que los 140 migrantes que se encuentran desde este jueves a bordo de barcos de la Guardia Costera italiana no desembarcarán si no se llega a un acuerdo para su distribución en países europeos.

La Guardia Costera intervino este jueves para rescatar varios botes neumáticos a la deriva en el Mediterráneo central y transbordó a unos cincuenta que habían sido rescatados por el pesquero italiano "Accursio Giarratano".

El pesquero rescató a los cincuenta migrantes cuando se encontraban en aguas internacionales frente a Malta, pero este país rechazó hacerse cargo de ellos.

A la petición de ayuda del pesquero, acudió la Guardia Costera italiana que trasladó a los cincuenta migrantes, y que ahora se encuentra en espera de que se autorice el desembarco.

"He dado órdenes de que no se asigne ningún puerto antes de que se firme la distribución en toda Europa de los 140 migrantes a bordo (de las lanchas de la Guardia Costera)", afirmó Salvini.

El pasado 23 de julio, catorce países de la Unión Europea dieron su "acuerdo de principio" a una iniciativa franco-alemana para un mecanismo temporal que permita el desembarco de migrantes rescatados en el Mediterráneo central y su distribución posterior entre Estados, según anunció el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una reunión convocada en París.

En esta reunión no participó Italia y Salvini dijo que era "un error de forma y sustancia", y afirmó que "Italia no es la dama de compañía de nadie y no obedece ninguna orden".

A pesar de la política de puertos cerrados anunciada por Salvini, siguen llegando barcos, sobre todo a la isla italiana de Lampedusa, la más al sur, y esta semana desembarcaron en sus costas más de 150 migrantes.

La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó este jueves a través de las redes sociales de la posible muerte de 150 migrantes al naufragar dos embarcaciomes frente a las costas de Libia.

En estos momentos en el Mediterráneo central no hay barcos de ningún operativo europeo, ni tampoco ONG de rescate, ya que algunas han visto como la Justicia italiana ha incautado sus barcos en el marco de investigaciones.

La única nave operativa en este momento es la "Ocean Viking" de SOS Mediterranée y Médicos sin Fronteras, pero aún no ha llegado a la zona, y el barco de Open Arms está atracado en Sicilia.