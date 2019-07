Sabadell destaca el tirón de la economía española pese a la falta de Gobierno

Madrid, 26 jul (EFECOM).- El consejero delegado del Banco Sabadell, Jaime Guardiola, ha destacado hoy la "impresionante fortaleza" de la economía española y sus buenas perspectivas, actualizadas recientemente por el FMI, pese a que los partidos aún no han sido capaces de ponerse de acuerdo para formar Gobierno.

En rueda de prensa para presentar las cuentas semestrales de la entidad, Guardiola ha explicado que, evidentemente, los periodos "demasiado largos sin Gobierno" no son buenos, y ha recordado que esta no es la primera vez que ocurre, y a la pregunta de si esto ralentiza las inversiones, ha contestado que no lo sabe, pero tampoco lo ha negado.