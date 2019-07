CE: el Reino Unido no necesitaría nominar comisario UE si se va el 31 octubre

Bruselas, 26 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) afirmó este viernes que el Gobierno británico no necesitaría nominar a un nuevo comisario para el Ejecutivo de Ursula von der Leyen que iniciará sus funciones el próximo 1 de noviembre, ya que Bruselas trabaja sobre la base de que el Reino Unido saldrá de la UE el 31 de octubre.

Bruselas restó así importancia al compromiso del nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, de no designar ningún candidato para ser titular en la Comisión Europea, una obligación de todos los Estados miembros que en principio vincula también al Reino Unido.

"La base sobre la que trabajamos es que el Reino Unido se irá de la Unión Europea el 31 de octubre, también tomamos nota del compromiso del primer ministro Johnson en este sentido. En este caso, el Reino Unido no necesitaría tener un miembro en el próximo colegio de comisarios", dijo hoy una portavoz del Ejecutivo comunitario en rueda de prensa.

Johnson se mantiene firme en su promesa de dejar la Unión Europea con o sin acuerdo el próximo 31 de octubre, con lo que la próxima Comisión, que cuenta con un número de miembros equivalente al número de Estados miembros (un comisario por Estado miembro), no necesitaría un comisario británico.

Casi una veintena de Gobiernos nacionales han nominado ya a sus candidatos para la próxima Comisión Europea y se espera que Von der Leyen diseñe su equipo a partir de estas nominaciones durante el verano para que los comisarios puedan, a principios del otoño, presentarse ante las comisiones del Parlamento Europeo que deben evaluar y dar luz verde a cada comisario por separado.

La portavoz comunitaria rechazó especular con la posibilidad de que el Reino Unido decida solicitar por tercera vez una prórroga de las negociaciones a la Unión Europea o que decida revocar unilateralmente el "brexit", un derecho que le ha reconocido la justicia europea.

"Esa es una situación hipotética y no es la base sobre la que trabajamos", afirmó la portavoz, que insistió en que "no tienen noticias" que apunten a escenarios en los que el Reino Unido no se marche de la UE el 31 de octubre. "Cuando y si esto sucede, es una situación que abordaremos cuando toque", añadió.