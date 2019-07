Presunto espía estadounidense detenido en Rusia denuncia amenazas

Moscú, 26 jul (EFE).- El ciudadano estadounidense Paul Whelan, detenido en Rusia por presunto espionaje, denunció haber sufrido amenazas durante la investigación de su caso, informó hoy el representante de la comisión pública encargada de velar por los presos, Evgueni Enikéev.

"Whelan me dijo que recibió amenazas de que su seguridad correría peligro en prisión", dijo.

El activista comentó que el investigador del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB) que le llevó a prisión tras el juicio el 14 de marzo, le dijo a Whelan que su seguridad se vería afectada "si no cooperaba con la investigación".

Enikéev explicó que Whelan, que también tiene la ciudadanía canadiense, británica e irlandesa, hizo esta denuncia durante la primera conversación que sostuvo con él, ya que el Sistema Penitenciario destinó un traductor para conversar con los detenidos extranjeros solo tras medio año de peticiones.

Según el activista, la traductora interrumpió el diálogo al respecto, ya que consideró que se estaban abordando temas vinculados a la investigación que los representantes de la comisión pública no pueden conversar con los detenidos.

"En esencia la traductora, que no es empleada de la prisión y no tiene autoridad para ello, se tomó la atribución de interrumpir y censurar la conversación. Los representantes de la administración carcelaria no le llamaron la atención ni trataron de comprender el sentido de lo que dijo Whelan", añadió.

Whelan fue detenido el 28 de diciembre por agentes del FSB en un hotel de Moscú por presuntas "actividades de espionaje" a favor de EEUU, delito por el que puede ser condenado a hasta 20 años de cárcel.

El acusado recibió supuestamente de un conocido una memoria USB que "contenía la lista completa de los trabajadores de un servicio secreto" ruso.

Según su familia, Whelan viajó a Moscú para asistir a una boda. Su abogado, Vladímir Zherebenkov, mantiene que el estadounidense esperaba recibir materiales sobre viajes turísticos a Rusia en un dispositivo, como fotografías o vídeos y que no sabe de dónde salió la información secreta en el lápiz de memoria.

El detenido cree que ha caído en una trampa y que su conocido ha actuado en nombre del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB) cuando le entregó información secreta.

El pasado junio un tribunal de Moscú prorrogó la prisión preventiva de Whelan, antiguo infante de marina de EEUU, hasta el 29 de agosto.

La Justicia rusa rechazó así un recurso presentado por la defensa del estadounidense para que sea puesto bajo arresto domiciliario o puesto en libertad bajo fianza hasta el inicio del juicio.