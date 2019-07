Podemos dice que hay tiempo para negociar y reafirma su voluntad de pacto

Madrid, 26 jul (EFE).- La Secretaría de Organización de Podemos que dirige Alberto Rodríguez ha difundido este viernes un mensaje en su canal de Telegram en el que asegura que "hay tiempo por delante" para negociar con el PSOE el gobierno de coalición y reafirma la "voluntad acuerdo" del partido de Pablo Iglesias.

"Estamos a tiempo", señala el escrito, en el que Podemos mantiene la "mano tendida" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para intentar de nuevo alcanzar un pacto en torno a un gobierno de coalición, después de su investidura fallida.

La Secretaría de Organización destaca que "hasta el 23 de septiembre hay tiempo y voluntad de acuerdo", porque tienen el "objetivo claro" y, además, saben que "es urgente" llegar a un pacto porque "mucha gente no llega a fin de mes y no puede esperar más".

Advierte, no obstante, de que no pueden aceptar carteras sin capacidad ejecutiva, lo que, precisa, "no tiene que ver con intereses del partido, sino con los intereses de la clase trabajadora".

"¿Para qué sirve controlar el Ministerio de Vivienda si no tienes competencias reales en políticas de alquiler o contra los desahucios?", pregunta.

Incide en que no nacieron para "dar un gobierno gratis a un partido que tantas veces ha traicionado a sus votantes, pero tampoco para ocupar puestos sin poder real que no cambien nada".

Una posición que no comparte el sector anticapitalista liderado por Teresa Rodríguez, que apuesta por pactar un programa con el PSOE sin entrar necesariamente en el Gobierno, porque, según ha escrito en Twitter, "la izquierda necesita independencia política para trazar y construir un rumbo diferente".

En su opinión, formar parte de un gobierno del PSOE significa "atarse de pies y manos" a un partido que "ha vuelto a demostrar que su único objetivo es descafeinar las ganas de cambio del pueblo".

Avisa de que seguir en una estrategia "fracasada" sería la "ruina" para la izquierda y, por eso, propone "negociar un acuerdo de investidura programático a cambio de permitir el Gobierno del PSOE y pasar a la oposición a construir una alternativa".

A su entender, Podemos debería poner sobre la mesa de negociación demandas que son "perfectamente factibles", como derogar la reforma laboral y la ley mordaza, blindar las pensiones, subir los salarios, prohibir los despidos en empresas con beneficios y modificar el artículo 135 de la Constitución, que establece el principio de estabilidad financiera, para invertir en lo publico.

"Si el PSOE quiere gobernar en minoría con el permiso temporal de la izquierda, debe conseguir los votos cumpliendo estas demandas", subrayan los anticapitalistas, que recalcan que "basta ya de chantajes", de prometer en campaña electoral y no cumplir en el Gobierno.