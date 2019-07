PP pide a Sánchez que decida "qué quiere hacer" y deje de dar "bandazos"

Madrid, 26 jul (EFE).- El Partido Popular ha exigido este viernes al presidente en funciones Pedro Sánchez que decida "qué quiere hacer" y deje de dar "bandazos" después de que el líder del PSOE anunciara que iba a "explorar otras vías" para conseguir su investidura.

En declaraciones a Radio Nacional, la vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que Sánchez "no puede pretender" el apoyo de los populares "con la conducta y con los socios" que muestra y que lo primero que debió haber hecho es "tener un programa para España".

Preguntada sobre una posible abstención del PP en un eventual nuevo pleno de investidura, Gamarra no lo ha descartado pero ha dicho que los aliados del PSOE (en referencia a UP y los independentistas) "son incompatibles con la moderación y el constitucionalismo" que pide el PP.

"El del PP no tiene que ser el voto del desbloqueo, (sino) el de la garantía del constitucionalismo", ha enfatizado, y añadió que esto trata de "principios y de la convivencia de los españoles".

Por su parte, el senador del grupo Popular Rafael Hernando ha asegurado en declaraciones a Telecinco que Sánchez "no es fiable" y que ha construido "un relato para echarle la culpa primero al PP y Cs" por no abstenerse y luego a Unidas Podemos "porque no se han bajado los pantalones ante sus pretensiones".

"Hemos dicho que estamos dispuestos a llegar a acuerdos, pero (Sánchez) tiene que elegir con quién tiene que hacerlo", ha señalado Hernando, y ha recalcado que el líder del PSOE "no puede" pedir el voto al PP para luego subir impuestos, "demoler la reforma laboral" y hacer "política sectaria".