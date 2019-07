Al menos 59 opositores detenidos en Camerún han sufrido torturas, denuncia AI

Nairobi, 26 jul (EFE).- Un total de 59 opositores detenidos en Camerún han denunciado palizas graves y tratamiento inhumano cuando estaban bajo arresto de las fuerzas de seguridad, según denunció hoy Amnistía Internacional (AI).

Desde las elecciones del pasado octubre, en las que el presidente camerunés, Paul Biya -en el poder desde 1982-, logró una nueva reelección, la Policía ha detenido a centenares de miembros de la oposición, entre ellos al principal rival del mandatario en los comicios, Maurice Kamto, que sigue bajo arresto desde el pasado 28 de enero.

En un informe, AI señala que 59 opositores, que fueron detenidos el 1 de junio durante una protesta pacífica en Yaundé -la capital de Camerún-, han manifestado que fueron apaleados y se les obligó a permanecer en posiciones humillantes antes de su puesta en libertad, dos días después.

"Como muchos otros centros de detención no oficiales en todo Camerún, la Secretaría de Estado de Defensa (SED) tiene fama de torturar a los detenidos", dijo la directora de AI para África occidental y central, Marie-Evelyne Petrus Barry, en referencia a unos de los lugares donde fueron interrogados los opositores.

Una de las mujeres detenidas narra como los gendarmes les pedían que hiciesen ejercicio físico y rodasen por el suelo, mientras les pegaban y daban patadas y les forzaron a subir y bajar escaleras caminando agachados como un pato.

"Me pidieron que hiciera flexiones con los hombres hasta que no pude más; entonces, me pegaron con un cinturón", dice esta mujer.

AI pide que se investiguen estas alegaciones y que se libere a Kamto y las más de 100 personas que siguen detenidas bajo cargos que pueden conllevar la pena de muerte (que no se aplica en el país desde hace al menos diez años).

El pasado 11 de julio, un tribunal militar confirmó los cargos de rebelión, hostilidad contra la patria, incitación a la insurrección, ofensas contra el presidente de la República y destrucción de edificios y bienes públicos, que pesan contra Kamto y otras 107 personas.

Y decidió retirar los cargos contra otros 61 detenidos, que han sido liberados.

"Al dejar que estos miembros de la oposición sean juzgados por una corte militar, las autoridades camerunesas no están respetando el derecho internacional", aseveró Petrus Barry.

Los manifestantes exigían en un principio un nuevo recuento de los resultados de los comicios presidenciales, en los que Kamto quedó segundo con el 14,23 % de los votos, frente al 71,28 % de Paul Biya.

El líder opositor mantiene desde entonces que él es el legítimo ganador, escudándose en un documento que indica que obtuvo más del 39 % de los votos, por encima del 38 % que otorga a Biya.

Biya, de 86 años, lidera Camerún desde 1982 y es el jefe de Estado que más tiempo lleva en el poder en África después del presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, quien gobierna desde 1979.