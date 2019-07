La lucha contra el tabaco requiere en España más ayudas para dejar de fumar

Ginebra, 26 jul (EFE).- La lucha contra el tabaco en España ha avanzado, pero podría hacerlo mucho más si se ampliarán las ayudas para los que quieren dejar de fumar y cambiara la manera como se fija el impuesto a este producto, según el análisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"España tiene una proporción elevada de impuestos, pero a diferencia de Alemania y de los países del norte de Europa, sus impuestos son proporcionales al precio, lo que hace que terminen siendo comparativamente más bajos", dijo a Efe el especialista de la OMS Roberto Iglesias.

Esta organización presentó hoy los resultados del último informe mundial sobre la evolución de la epidemia del tabaco, que afecta a 1.100 millones de personas en el mundo, una cifra que en términos absolutos se mantiene estable por el crecimiento demográfico, aunque se haya reducido en términos relativos en los últimos diez años.

Esta tendencia coincide con las importantes esfuerzos internacionales para frenar la epidemia de tabaquismo y ante los cuales las tabaqueras han girado hacia el cigarrillo electrónico y los Iqos (dispositivos de tabaco calentado), que la OMS reclama que sean tratados exactamente como el cigarrillo convencional.

Según el informe presentado hoy, España se ha alineado con todas las políticas antitabaco impulsadas por la OMS, pero los programas de ayuda a los fumadores y los impuestos son su talón de aquiles y debería revisarlos.

Iglesias, experto del Departamento de Prevención de Enfermedades No Transmisibles de la OMS, recuerda que España no cuenta con una línea telefónica nacional y gratuita a través de la cual se brinden consejos y que no se limite a recibir llamadas, sino que también las haga.

Se propone en concreto un servicio telefónico que contacte a los fumadores y que acuerde con ellos un seguimiento para apoyarlos en su decisión para dejar de fumar.

En España el sistema sanitario público no cubre las terapias de reemplazo de la nicotina, lo que Iglesias considera "un problema para un país que en general está haciendo un trabajo muy bueno".

En términos de impuestos, a la OMS le preocupa que el paquete de la marca más vendida de tabaco en España pueda costar un precio tan bajo como cinco euros.

"España tendría que considerar revisar su sistema impositivo para tener impuestos específicos que aumentan el precio y hagan que el producto de tabaco sea menos accesible", recomendó el experto.

Los resultados de una reciente encuesta global entre adultos indicaban que un 60 % de participantes deseaban dejar de fumar y que un 40 % lo había intentado en los doce meses previos al estudio.

Dejar el tabaco tiene beneficios tanto inmediatos como a largo plazo sobre la salud: en 20 minutos el ritmo cardiaco y la presión sanguínea caen, en 12 horas los niveles de monóxido de carbono bajan a lo normal y entre 2 y 12 semanas mejoran las funciones circulatoria y respiratoria.

Un año después de haber dejado el tabaco, el riego coronario del exfumador es la mitad del que presenta un fumador, igual que el riesgo de muerte entre 1 y 4 años después.

"Nunca es tarde para dejar de fumar", sostienen los científicos, que han corroborado que si una persona lo consigue a los 30 años añadirá diez a su esperanza de vida, mientras que si lo hace a los 50 añadirá al menos seis.

Aparte está el descomunal coste económico del tabaquismo, que según las cifras más actualizadas se eleva a 1,4 billones de dólares anuales o el 2 % del Producto Global Bruto.

Esta demostrado que por cada dólar invertido en prevención o en reducir el tabaquismo, el retorno económico es de 7 dólares.