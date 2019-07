Vox insiste igualar violencia machista e intrafamiliar tras asesinato Beniel

Cartagena, 26 jul (EFE).- El portavoz parlamentario de Vox en Murcia, Juan José Liarte, ha insistido este viernes en equiparar la violencia machista con la intrafamiliar y ha asegurado que la ley actual "empuja a pensar" que casos como el ocurrido en Beniel, en el que un hombre ha matado a su hijo de 10 años, son violencia machista.

En su turno de réplica durante la segunda sesión del discurso de investidura del presidente de Murcia se ha referido a ese asesinato de un menor a manos de su padre, que había sido condenado por coacciones a la exmujer, de la que estaba separado desde hace dos años, y de la que tenía una orden de alejamiento que incumplió en junio.

El dirigente de Vox ha comparado ese caso con el reciente asesinato de otro niño en Azpeitia a manos de su madre y ha lamentado que el primero sea considerado un caso de violencia machista y no el segundo, "siendo idénticos los ilícitos".

"¿Por qué en un caso lo juzga un juzgado especial y en otro no?", se ha preguntado, y se ha dirigido directamente al secretario general de los socialistas murcianos Diego Conesa, para exigirle que explique por qué da por hecho y dice en público que el motivo de este asesinato ha sido el de "dañar a la madre" del menor.

"Se nos dice que este acto luctuoso de hoy es claramente un acto de violencia machista porque el Código Penal lo dice, pero el Código Penal no es más que un código de derecho positivo, nada más", ha insistido.

"No confundamos nunca lo cuantitativo con lo cualitativo, el porcentaje no puede ser la razón de la ley", ha subrayado y han insistido en que cuestionarán "que exista una norma legal que produzca una inversión de la carga de la prueba" y que haya juzgados con competencia para juzgar a unas personas y no a otras en función de su género".