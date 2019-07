Una iniciativa público-privada ayuda a más de 200.000 víctimas de ransomware

Madrid, 26 jul (EFE).- La iniciativa de Europol "No More Ransom" (No más rescates) cumple hoy tres años y en este período ha ayudado a más de 200.000 víctimas de ransomware (secuestro de archivos a cambio de un rescate) a recuperar sus ficheros gratuitamente.

El ransomware es una modalidad de cibercrimen capaz de bloquear el ordenador y dispositivos móviles o de cifrar los archivos hasta que el usuario paga una determinada cantidad de dinero al atacante, y el objetivo del portal digital "www.nomoreransom.org" es ofrecer, precisamente, recursos útiles para las víctimas de estos delitos.

La iniciativa, en la que participa España, entró en funcionamiento en julio de 2016 de la mano de la policía neerlandesa y Europol, así como la empresa McAfee.

"No More Ransom" es la primera asociación pública-privada de esta naturaleza que tiene como objetivo ayudar a las víctimas de ransomware para que puedan recuperar su información cifrada, por la actuación del malware y sin tener que pagar a los ciberdelincuentes.

Un total de 42 fuerzas del orden -entre ellas la Guardia Civil-, cinco agencias de la Unión Europea y 101 entidades públicas y privadas se han sumado a esta idea desde 2016.

Con visitantes de 188 países, el proyecto se ha convertido en un punto de servicios integrales para las víctimas de ransomware y en estos tres años ha registrado más de 3 millones de visitas, informa en una nota la Guardia Civil.

"Gracias a la cooperación entre más de 150 socios, se ha asestado un duro golpe al modelo empresarial delictivo que hay detrás del ransomware desde que esta iniciativa vio la luz, lo cual ha evitado que unos beneficios que se calcula podrían alcanzar los 108 millones de dólares estadounidenses acabasen en malas manos", según estas fuentes.

Con 14 nuevas herramientas que se han incorporado en 2019, el portal puede descifrar 109 tipos distintos de infecciones de ransomware, aunque esta cifra crece cada mes.

Los esfuerzos contra GandCrab, considerado uno de los ataques de ransomware más agresivos del año pasado, demuestran el "éxito" de esta plataforma.

Desde el lanzamiento de la primera herramienta GandCrab en febrero de 2018, casi 40.000 personas han descifrado sus ficheros satisfactoriamente, ahorrándose aproximadamente 50 millones de dólares estadounidenses en pagos de rescates.

El portal, que inicialmente se lanzó en inglés, está ahora disponible en otros 35 idiomas, entre ellos el español, según la Guardia Civil, que recuerda que la prevención sigue siendo el escudo de protección más eficaz.

Steven Wilson, jefe del Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) de Europol, opina que "cuando miramos más de cerca el ransomware, vemos lo fácil que resulta infectar un dispositivo en cuestión de segundos".

"Con un clic equivocado se puede borrar toda una vida de bases de datos, fotografías y recuerdos. 'No More Ransom' es un soplo de esperanza para las víctimas, una oportunidad única, y también da un mensaje claro a los delincuentes: la comunidad internacional está unida en pos de la consecución de un objetivo común".

Según Wilson, estos "éxitos operativos" han llevado y seguirán llevando a los delincuentes ante la justicia.