El Van Gogh más multimedia llega a Valencia con más paisajes y autorretratos

Valencia, 26 jul (EFE).- El arte de Vincent Van Gogh llega al Ateneo Mercantil de Valencia con la exposición multimedia 'Van Gogh Alive-The Experience', con más paisajes y autorretratos por ser la quincuagésima ciudad que recibe este evento a nivel mundial y la quinta a nivel nacional.

Esta exposición multimedia, que podrá verse desde este sábado y hasta el 20 de octubre, mostrará más de 3000 imágenes que convierten la sala en un enorme lienzo de 1000 metros cuadrados, combinadas con la experiencia musical que ha sido seleccionada previamente y que puede encontrarse en la plataforma Spotify.

La sala está compuesta con proyectores de alta definición y gráficos en movimiento con sonido envolvente multicanal de calidad cinematográfica, que ofrecen "un espectacular entorno inmersivo" en pantallas de seis metros de altura distribuidas por toda la superficie.

Estas imágenes de Van Gogh ofrecen al público una nueva visión de la pintura, dejando en primer plano detalles como las pinceladas y las mezclas de color que utilizó el artista para la composición de las obras.

Además, en la misma sala han evocado suaves perfumes de limón, lavanda fresca, salvia silvestre o ámbar, "para crear el ambiente perfecto para sumergirse en el universo Van Gogh" han explicado.

El acto de presentación ha sido presentado por Carmen de Rosa, presidenta del Ateneo Mercantil; Elena Goroskova, directora de Nomad Art, y Rob Kirk, director de Exposiciones de Grande Exhibitions.

En él se ha mostrado "El dormitorio de Vicent Artés", una obra completamente "en vivo" que permite al público entrar en ella e incluso sentarse en las sillas.

Kirk ha destacado que el objetivo "no es que la gente no vaya a ver estas obras en los museos", sino al contrario: "Se trata de una oportunidad para que las personas que no tienen esa afinidad con los museos sientan y aprecien el arte en estos lugares".

"La experiencia que propone esta exposición abarca diez años de Van Gogh, un viaje emocional por las etapas de vida del artista, donde se muestra las obras mediante lonas que permiten entrar en la pintura y apreciar detalles que igual has podido perder en algunas de sus obras", ha manifestado Kirk.