Familias sirias que viven en un parque de Madrid serán acogidas por Cruz Roja

Madrid, 26 jul (EFE).- El medio centenar de sirios, entre ellos 25 niños y cinco mujeres embarazadas, que viven en un parque madrileño junto a la mezquita de la M-30 van a recibir recursos del sistema de acogida previsto por el Gobierno para los solicitantes de asilo y serán alojados por Cruz Roja.

Lo han confirmado a Efe fuentes de la Secretaria de Estado de Migraciones, que han explicado que se ha hecho este ofrecimiento a las familias sirias aunque no existía obligación de incluirlas en el sistema de acogida, al haber trascurrido más de dos años desde que lo abandonaron voluntariamente para irse a Francia.

Este grupo de sirios llevan alrededor de quince días viviendo en el Parque Salvador de Madariaga (distrito de Ciudad Lineal) en condiciones precarias y habían denunciado que no recibían ayuda de las administraciones públicas, aunque estaban siendo visitados por el Samur Social y el Ayuntamiento explicó a Efe que no habían pedido que les alojaran.

Las familias llegaron a España a través de Melilla y solicitaron asilo y partir de ese momento entraron en el sistema de acogida que presta apoyo de alojamiento, manutención y otros recursos mientras se resuelve su expediente y hasta un plazo máximo de dos años, pero lo abandonaron para irse a vivir a Francia.

Allí han permanecido varios meses hasta que las autoridades les devolvieron a España, en cumplimiento del Acuerdo de Dublín, que prevé que deben vivir en el país donde se ha realizado la petición de asilo mientras se resuelve.

Las fuentes del Gobierno han concretado que se ha hecho esta propuesta a las familias ante las necesidades que presentaban -embarazadas y niños principalmente- y tras varios días de trabajo con el Ayuntamiento de Madrid, se ha logrado un acuerdo que valoran como un ejemplo de colaboración leal entre instituciones.

Las familias van a ser atendidas por recursos del sistema de acogida en Madrid, gestionados por Cruz Roja, que dispone de pisos y centros residenciales para la atención de solicitantes de asilo.

El Ayuntamiento insistió ayer que las familias no habían pedido recursos de alojamiento, pero iban a informarles de que los niños y las mujeres embarazadas -como personas vulnerables- no podían seguir viviendo en la calle, por lo que si el Gobierno no ofrecía recursos, lo haría la administración municipal.

Finalmente se ha llegado a este acuerdo que permitirá que los núcleos familiares estén juntos.