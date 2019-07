Consejo de Enfermería examinará la calidad asistencial en centros de mayores

Madrid, 26 jul (EFE).- El Consejo General de Enfermería ha anunciado su decisión de llevar a cabo un seguimiento "exhaustivo" de la calidad asistencial en las residencias de ancianos y en los centros sociosanitarios en general, en los que la falta de enfermeras repercute en la seguridad de las personas ingresadas.

El Consejo denuncia en un comunicado que la escasez de enfermeras para trabajar en residencias privadas se agrava "de forma importante" en verano cuando hay que cubrir las bajas por vacaciones y se debe a "las pésimas" condiciones laborales que ofrecen la mayoría de estos centros.

Por ello, según el presidente del Consejo de Enfermería, Florentino Pérez Raya, "la verdadera noticia no está en la desesperación de los gestores de las residencias privadas ante el hecho de no encontrar enfermeras, sino en la verdadera razón por la que nuestros profesionales no quieren trabajar allí".

Además, califica de "inconcebible" que existiendo enfermeros con e título oficial de geriatría, no haya obligación de contratar a estos especialistas en aquellos puestos donde sea imprescindible.

El Consejo, en cumplimiento de su misión de ?proteger la salud de las personas y garantizar la seguridad de los pacientes desde una práctica profesional enfermera, ética, humanística y competente?, ha decidido realizar un seguimiento de la calidad asistencial en todos los centros sanitarios.