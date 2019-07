Ayuso y Monasterio salen satisfechas de su reunión pese a la ausencia de Cs

Madrid, 26 jul (EFE).- La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la líder madrileña de Vox, Rocío Monasterio, han expresado su satisfacción tras la cita que han mantenido este viernes y han restado importancia al hecho de que el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, rehusara reunirse con ellas.

"Hemos tenido una reunión para seguir negociando y buscando soluciones (...) desde luego el escenario es positivo", ha afirmado Ayuso, quien ha asegurado que Aguado "está haciendo todo lo que está en su mano" para resolver la formación de Gobierno y que su ausencia esta mañana "es lo de menos".

Por su parte, Monasterio ha descrito el encuentro como "un punto de avance", y ha agregado: "En la siguiente (reunión) ya estaremos a tres, en otras estaremos a dos... lo importante es que en cada reunión se avance algo".

PP y Vox han dedicado la cita a trabajar sobre la oferta hecha pública el jueves por los populares para investir como presidenta a Ayuso, en la que rebaja y elimina algunas exigencias planteadas por el partido de extrema derecha en temas como la inmigración y las leyes LGTBI.

Sin embargo, fuentes de Ciudadanos han explicado a Efe que no han querido citarse con Ayuso y Monasterio porque Vox les ha trasladado que "no asumen como propio" el documento publicado por el PP, que el partido naranja rehusará valorar mientras no haya un texto "definitivo" consensuado por las otros dos partidos.

Ayuso ha advertido de que si su investidura no se materializa en los próximos días "es muy probable que se vaya a septiembre", lo que incrementaría la posibilidad de una repetición electoral (lo que ocurrirá si nadie es investido antes del 10 de septiembre), por lo que "la semana que viene tiene que ser la semana del desbloqueo".

Monasterio ha expresado su disposición a que el pleno de investidura se celebre en agosto, y ha recalcado: "Los de Vox en agosto trabajamos hasta que esto lo saquemos".