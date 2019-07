El Tour inspiró a Freddie Mercury en los Alpes para "Bicycle Race"

Valloire , 25 jul .- "Bicycle Race", una de las canciones más famosas de Queen, escrita por su líder Freddie Mercury y editada en el álbum Jazz en 1978, tuvo su origen en los Alpes, en un golpe de inspiración del líder al ver el paso del Tour de Francia cerca de Lausana, junto a los estudios donde estaba grabando el disco.

Mercury (Zanzíbar 1946- Londres 1991) era líder indiscutible de Queen. Aquel verano empezó a crear su séptimo disco en los Mountain Studios de Montreux (Suiza), a sólo 25 kilómetros de Lausana. Allí grabó la banda británica unos cuantos discos y los últimos acordes de su célebre The Show Must Go On.

Aquellos locales, que ahora albergan una exposición dedicada a Queen, se encontraban Mercury y sus músicos cuando fueron informados de que cerca de allí, en Lausana, terminaba una etapa del Tour de Francia.

Aunque la tradición al ciclismo en el Reino Unido era casi nula por aquellos tiempos, los músicos se acercaron a ver el espectáculo del Tour. Freddie Mercury quedó fascinado y empezó a componer ese mismo día al llegar al hotel uno de los homenajes más célebres a la bicicleta: "Bycicle Race".

"Bicicleta, bicicleta, bicicleta

Quiero montar mi bicicleta

Quiero montar donde me guste"

La bicicleta fue el elemento que marcó aquella canción, pero sin mencionar al Tour de Francia. Habla de una carrera de bicicletas, y de iconos de la época como Star Wars, Peter Pan ó Supermán.

Aquel día triunfaron los ciclistas holandeses. La etapa fue para Gerrie Knetemann y el maillot amarillo lo llevaba Joop Zoetemelk. Pero en aquella edición empezó la leyenda en París del "Caimán" Bernard Hinault, ya que el ciclista bretón ganó el primero de sus cinco Tours de Francia.

"Y no me gusta Star Wars.

No creo en Peter Pan

Frankenstein o Superman"

"Bycicle Race" no dedicó una palabra a los ganadores del Tour, pero se compuso en un momento de cambio generacional. Empezó la era Hinault y un año antes Eddy Merckx corrió su último Tour.

En aquella edición participaron dos equipos españoles, el Kas-Campagnolo de Paco Galdos y Miguel María Lasa y el Teka de Roberto Torres, y el portugués Joaquim Agostinho fue tercero en el podio junto a Hinault y Zoetemelk.

Precisamente Lasa obtuvo la única victoria española un 8 de julio en la novena etapa disputada entre Burdeos Y Biarritz.

"Quiero montar mi bicicleta,

las carreras se acercan.

Así que olvida todos tus deberes"

Con la canción no terminó todo. Luego se produjo una polémica considerable por el vídeo de la canción, ya que Mercury llenó la pista de un estadio que cerró para la filmación con un pelotón de 65 mujeres desnudas rodando en bicicleta

El Wimbledon Greyhound de Londres fue el escenario de un espectáculo que indignó a los sectores más conservadores de Gran Bretaña y Estados Unidos. Hubo de censurarse parte del vídeo y la empresa de bicicletas de alquiler no quiso recuperarlas tras el montaje "por un uso poco higiénico".

El single, polémica incluida, tuvo enorme éxito y ocupó el puesto 11 en las listas de Reino Unido y la 24 en las de Estados Unidos. El tema fue acogido con los abrazos abiertos en países de tradición ciclista como Francia y Holanda, donde ocupó el puesto 7 de ventas.