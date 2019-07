PSOE y Podemos se reprochan el bloqueo a unas horas de la investidura

Madrid, 25 jul (EFE).- PSOE y Unidas Podemos siguen sin acercar posiciones a unas horas de la votación decisiva para la investidura del candidato socialista y se acusan mutuamente de este bloqueo que, salvo sorpresa de última hora, parece insalvable, según han manifestado representantes de las dos partes.

De hecho, fuentes de Unidas Podemos han confirmado que no hay contactos con el PSOE desde anoche para salvar el Gobierno de coalición, si bien también han apuntado que el acuerdo "podría salir" en septiembre.

Por ello, lo que ahora están debatiendo es si mantienen la abstención de la primera votación del martes, insuficiente en todo caso para investir a Sánchez presidente, o pasan definitivamente al no a su investidura.

Desde el gobierno, la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha acusado a Unidas Podemos de haber exigido "literalmente el Gobierno" y le ha pedido que "abra la investidura al único presidente posible".

En declaraciones a los medios a la llegada a la Ejecutiva Federal del PSOE, que hoy se reúne para valorar el escenario de negociaciones, Calvo ha reprochado a la formación morada que no haya querido negociar, se haya situado en una "posición imposible fuera de la realidad y no se ha movido de ella".

Por parte de Podemos, su portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, ha asegurado que su partido intentará llegar a un acuerdo hasta el "último minuto" a pesar de que, ha lamentado, los socialistas hayan dado por "rotas" las negociaciones y "en ese momento están".

En una entrevista en RNE, Belarra ha criticado la negociación "caótica" y la falta de "lealtad" a la que se han enfrentado con los socialistas que les han dicho "no a todo" y ha confirmado que uno de los argumentos del PSOE para no cederles competencias relevantes eran las reticencias manifestadas al Gobierno por la patronal CEOE.

"Nos quieren de decorado y nosotros no construimos una fuerza política para ser los coros de un Gobierno del PSOE", ha criticado.

Podemos aún no ha decidido su voto y, aunque no tiene confianza en que el PSOE quiera volver a sentarse, la formación está dispuesta a retomar las negociaciones in extremis si el candidato Pedro Sánchez les ofrece más competencias.

Lo ha dicho el secretario de Acción de Gobierno y Acción Institucional de Podemos, Pablo Echenique, quien ha explicado en la Ser que los ministerios que les proponían, como Vivienda o Igualdad, "en lo que se refiere a competencias están prácticamente vacíos, no permitiría mejorar la vida de la gente".

Echenique ha admitido que su formación planteó tener seis puestos en el Gobierno -una vicepresidencia y cinco ministerios- porque tiene un tercio de los votos.

Desde el Ejecutivo sus peticiones se han calificado de inasumibles porque, según ha dejado claro la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, el Gobierno "no va a ceder competencias tan importantes" como "justicia social y todo lo relacionado con impuestos y tributos".

"Estaba fuera de la capacidad del POSE poder concederlo", ha señalado Montero, que forma parte del equipo negociador del grupo socialista, en declaraciones a Telecinco, en las que ha insistido en que la oferta de su formación era "más que equilibrada" y "razonable" para poder llegar a un acuerdo.

Preguntada sobre si la oferta del PSOE es inamovible, Montero ha respondido: "Así es", porque "ya hemos ofrecido distintas propuestas", pero "al final las pretensiones desmedidas" de Unidas Podemos, que pretendía "hacer dos gobiernos en uno", ha imposibilitado el acuerdo.