Podemos aún no ha decidido su voto pero pide a Sánchez más competencias

(Actualiza la NA4015 con nuevas declaraciones de Pablo Echenique)

Madrid, 25 jul (EFE).- Podemos aún no ha decidido su posición de voto en el debate de investidura de este jueves y, aunque no tiene confianza en que el PSOE quiera volver a sentarse, la formación de Pablo Iglesias está dispuesta a retomar las negociaciones in extremis si el candidato Pedro Sánchez les ofrece más competencias.

El secretario de Acción de Gobierno y Acción Institucional de Podemos, Pablo Echenique, ha explicado en la Cadena Ser las razones por las que Unidas Podemos no acepta la última oferta del PSOE y ha lamentado que los ministerios que les proponían, como Vivienda o Igualdad, "en lo que se refiere a competencias están prácticamente vacíos, no permitiría mejorar la vida de la gente".

Echenique ha admitido que su formación planteó tener seis puestos en el Gobierno -una vicepresidencia y cinco ministerios- porque tiene un tercio de los votos.

Unidas Podemos pedía para apoyar la investidura de Pedro Sánchez una vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales y áreas vinculadas a cinco ministerios, según reveló ayer el PSOE, aunque este jueves Pablo Echenique ha asegurado que esa propuesta inicial se fue modulando.

"En el último momento le estábamos pidiendo mucho menos que lo que había en el documento que el PSOE filtró", ha dicho el jefe del equipo negociador de Podemos.

El secretario de Acción de Gobierno y Acción Institucional de Podemos ha defendido que no tienen que preguntarse cómo recibirá su electorado su posición porque ya preguntaron a las bases en una consulta cuál debía ser su posición de voto.

Y ha advertido de que la respuesta es clara si el PSOE quiere acaparar todo el poder o dejarle a la coalición morada "un espacio pequeñito y decorativo" en el Gobierno.

"Nosotros ya preguntamos a nuestras bases lo que teníamos que hacer. No estamos opinando lo que piensa la gente en base a nuestro olfato", ha dicho Echenique en referencia a la consulta en la que un 70 % de los participantes apostó por oponerse a la investidura si no se lograba un gobierno de coalición sin vetos.

Poco después de estas declaraciones, Echenique ha reiterado en TVE que pese a no tener "muchas esperanzas queda esta mañana" para que el PSOE acepte que Unidas Podemos no tenga "un papel decorativo" en el Gobierno, sino "modesto" y "real".

"No hemos pedido la luna en ningún momento. Siempre hemos hecho un planteamiento razonable y ojalá puedan aceptar que no tengamos un papel decorativo", ha añadido antes de enfatizar que la "voluntad" de su formación es alcanzar un acuerdo y que se reunirán con todo el grupo confederal para decidir su voto.

Preguntado sobre la posibilidad de que su formación ponga sobre la mesa alguna "contraoferta", Echenique ha dicho que de momento "no han mandado nada", pero que esta vía "se puede estudiar".