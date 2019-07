CC pide a Sánchez que se deje de estrategias y negocie por la gobernabilidad

Madrid, 25 jul (EFE).- La representante del Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha pedido a Pedro Sánchez que deje de escuchar a los asesores de estrategia y comience a negociar "con seriedad" la gobernabilidad de España.

En la sesión del Congreso en la que se vota por segunda vez la investidura de Pedro Sánchez, la representante canaria ha asegurado que su partido está dispuesto "a partir de mañana mismo" a sentarse a hablar "no de investiduras, sino de gobernabilidad de España, con seriedad".

Así, ha señalado que quien es actualmente presidente del Gobierno en funciones no puede decir ahora que "como no he salido, me voy a Moncloa y nos vemos en noviembre".

Según la dirigente canaria, ha llegado el momento de "hacer un esfuerzo" y sentarse a hablar de la gobernabilidad de España: "los ciudadanos hablaron y cumplieron su tarea, ahora tenemos que cumplir nosotros".

Por ello, Oramas ha pedido a Sánchez "humildad" y que no rechace las propuestas de negociación seria que ha presentado el PP y que CC apoya: "primero este país, luego el partido y luego el candidato", ha dicho.