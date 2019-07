Orange coincide con Vodafone y pide que no haya trato de favor en subasta 5G

Madrid, 25 jul (EFE).- El director de Finanzas y Control de Orange en España, Diego Martínez, ha coincidido con Vodafone, cuando reclama que no se dé "trato de favor" a Másmóvil en la subasta del 5G en el país, ya que esta operadora "ha entrado en el Ibex35 y no puede seguir pasando toda la vida por ser el pequeño de la clase".

Se ha referido en Madrid en rueda de prensa a la petición del consejero delegado de Másmóvil, Meinrad Spenger, de que en la subasta de la banda de los 700 Mhz, necesaria para el despliegue 5G en España y que se efectuará el año próximo, el Gobierno le reserve una parte de espectro, teniendo en cuenta que es el cuarto operador del país.

Esta petición ya fue contestada hace unos días por el presidente de Vodafone, António Coimbra, que ha pedido al Gobierno que huya del proteccionismo en la subasta.

Sobre este asunto, Martínez ha afirmado que a Vodafone "algo de razón no le falta", ya que Másmóvil "no puede seguir pasando toda la vida por ser el pequeño de la clase y recibiendo tratos de favor". "O se juega en la liga de los mayores para todo lo bueno o no".

Martínez ha ofrecido una rueda de prensa de presentación de resultados de la compañía, en la que el consejero delegado de Orange en España, Laurent Pillassot, ha comparecido online, y donde Mónica Salas, directora general de red, sistemas y empresas de Orange en España, ha afirmado que la compañía está preparada para el momento en el que pueda lanzar el 5G de forma rápida y cuando lo demande el mercado.

Ha recordado que Orange está trabajando intensamente en los pilotos con el 5G, para los que aún no está aprobado el estándar de latencia, que será en 2020, y el de objetos conectados en 2021.

En cuanto a la posibilidad de que lancen el 5G antes del 2021, Salas ha dicho: "Si viésemos una demanda del mercado lo podríamos lanzar".