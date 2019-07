María Vicente ficha por la marca de relojes que patrocina a Alonso y Nadal

Madrid, 25 jul (EFE).- La atleta española María Vicente, quien acaba de convertirse en campeona de Europa sub-20 de heptatlón en Boras (Suecia), es la nueva imagen de la marca de relojes Richard Mille, siguiendo la estela del piloto Fernando Alonso y del tenista Rafael Nadal.

María Vicente, de 18 años, es la deportista más joven que apoya Richard Mille, según subraya la marca en un texto difundido en su página web, en el que asimismo destaca "el largo historial de títulos y los trofeos ganados por la catalana".

En el reciente Europeo sub-20, la barcelonesa estableció un nuevo récord de España absoluto de heptatlón, con 6.115 puntos, y se llevó la victoria. Es la primera atleta española que rebasa los 6.000 puntos.

"El pasado fin de semana competí por primera vez con este reloj en mi muñeca. Nunca me he sentido cómoda compitiendo con reloj, pero la experiencia con éste no podría haber sido mejor", dijo María Vicente, la gran promesa del atletismo español. Las grandes marcas internacionales empiezan ya a apostar por ella.