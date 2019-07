López Obrador firma ante notario su compromiso de no reelegirse

México, 25 jul (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firmó este jueves ante un notario público su compromiso de no reelegirse para "no dar a los conservadores el gusto" de que lo comparen con el dictador Porfirio Díaz, quien ejerció el poder 34 años.

"Vamos a firmar ante notario el escrito para que públicamente vuelva a quedar de manifiesto que no es mi propósito la reelección", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

López Obrador había dado a conocer desde marzo pasado un documento en que se comprometía a no buscar la reelección, pero ahora quiso oficializarlo.

Reiteró su compromiso a los principios de sufragio efectivo y no reelección, a los que añadió el de "no corrupción".

Por ello, dijo que ha enviado al Congreso una iniciativa de revocación de mandato para someterse a esa medida en 2021, pero acusó nuevamente a "los conservadores" de bloquearla.

"Ojalá y pronto se lleve a cabo esta reforma constitucional. Ojalá y pronto se quiten los fueros al presidente y a los altos funcionarios públicos. Esa es otra iniciativa detenida en el Congreso", dijo.

Una más, añadió, es la propuesta de enmienda al artículo 35 constitucional para facilitar las consultas ciudadanas para la toma de decisiones gubernamentales.

Como suele hacer, el presidente recurrió a la historia para apoyarse y recordó que la bandera de Porfirio Díaz, "que a fin de cuentas es el ídolo del conservadurismo", era la no reelección.

En "días acabó derrocando al presidente Sebastián Lerdo de Tejada en 1876. Y se quedó 34 años", expuso.

Sostuvo que decidió oficializar su compromiso de no reelegirse porque no quiere "dar el gusto a los conservadores de que me comparen con sus ídolos. Eso sí calienta (enoja)", puntualizó.

"(Me quedaré) hasta 2024, si el pueblo quiere y si me lo permite la ciencia, la naturaleza y el creador", añadió.