Junts per la República se transforma en el partido Acció per la República

Barcelona, 25 jul (EFE).- Junts per la República, entidad impulsada por diputados independientes de JxCat, se transformará en un nuevo partido político, denominado Acció per la República, que defiende un "frente amplio republicano y patriótico" y propugna una "política de ruptura".

Así se plantea en la declaración política de la nueva formación, a la que ha tenido acceso Efe y en la que se define Acció per la República como una "organización política independentista, republicana, ecologista y feminista" integrada por personas con un "pensamiento progresista liberal y socialdemócrata".

A la espera de tener el aval ministerial para formalizar el cambio de denominación, los impulsores de Acció per la República dicen sentirse "herederos del 1-O", pero del proceso vivido en 2017 sacan dos conclusiones: que la estrategia de "pasar de la ley a la ley" no surtió efecto porque "la represión del Estado consiguió detener el camino a la independencia" y que el soberanismo no supo calibrar la "capacidad de reacción y la demofobia del adversario".

Acció per la República -de la que forman parte entre otros la diputada de JxCat en el Parlament Aurora Madaula, así como el historiador Agustí Colomines, uno de los ideólogos que impulsó la Crida Nacional per la República- constata la "desorientación del movimiento independentista: desunión de los partidos, inacción de las entidades, falta de liderazgo y de una propuesta estratégica".

Dentro del "espacio central del independentismo", Acció per la República considera que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "se ha ganado el derecho a liderar el proyecto" y debe "asumir la dirección de manera inmediata, abierta y franca, y suprapartidista, desde el Consejo por la República".