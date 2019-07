Dulce M. Cardoso: Nuestro modelo de civilización corre el riesgo de fracasar

Cartagena, 25 jul (EFE).- "Nuestro modelo de civilización corre el riesgo de fracasar", advierte la escritora portuguesa Dulce Maria Cardoso, que opina que ninguno de los poderes está sabiendo dar respuesta a los rápidos cambios que suceden en el mundo actual y que el arte, que "también es un poder", debería utilizarse para "contribuir a un futuro mejor".

La reconocida y premiada escritora participa este jueves en Cartagena, en el marco del festival La Mar de Músicas, en un encuentro con lectores de su novela "El retorno", un relato que mezcla historia, ficción y su propia biografía como desplazada de las colonias portuguesas en África cuando solo era una niña.

Cardoso, que nació en Trás-os-Montes (Portugal) en 1964, se trasladó a Luanda (Angola) cuando solo era un bebé, pero tuvo que abandonar el país en la víspera de su undécimo cumpleaños, en medio de las guerras coloniales, una experiencia que ha marcado toda su vida y su obra y que le hizo ganar el Premio Especial de la Crítica Portuguesa en 2011 y ser nombrada Caballera de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 2012 con "El retorno".

"Yo fui retornada, que es sustancialmente distinto de la realidad de los refugiados. Yo tenía un país al que volver. No fuimos bienvenidos, pero era nuestro país, y teníamos apoyo para la reinserción. Huíamos de una guerra civil que, en realidad, tuvo pocas bajas entre la población blanca. La realidad actual de los refugiados es mucho más dramática, no tienen otra alternativa que arriesgar sus vidas cruzando clandestinamente el mar en botes abarrotados, sin ningún tipo de condiciones, como si fueran ganado", ha lamentado.

En su opinión, "el mundo está cambiando muy rápido y ninguno de los poderes está respondiendo" de manera adecuada a esos cambios, tan solo en cierta medida el poder económico, que está siendo en última instancia el que "conduce el mundo de manera indisciplinada y desconocida".

En Portugal, Cardoso acaba de publicar "Eliete", una novela que abarca otro de esos cambios que afectan a la sociedad actual, el tecnológico, a través de la "radiografía de una familia normal".

"Estamos más conectados que nunca, pero solo de una manera muy tecnológica", ha apuntado, con unas "nuevas formas de relacionarse" que todavía no conocemos bien ni sabemos cómo usar y que han hecho que el mundo, "de repente se vuelva pequeño y aparentemente disponible".

Con esas nuevas tecnologías "parece posible tener acceso a cualquier parte o cualquier persona" y los avances son "rápidos e imparables", pero se están produciendo sin dar tiempo a la reflexión, ha apuntado.

Entre la publicación de "El retorno" y la de "Eliete", han pasado, en cambio, siete años: "Necesito tiempo. Sé que tener tiempo es un lujo en estos días, pero necesito pensar mucho las cosas antes de hablar o crear sobre ellas", ha señalado, y ha asegurado que le cuesta mucho tiempo "reaccionar" ante lo que le rodea.

Sobre el panorama artístico y literario de Portugal, que es el país invitado en esta edición de La Mar de Músicas, ha considerado que se están desarrollando trabajos "muy interesantes", más meritorios si cabe teniendo en cuenta que "hay muy pocos apoyos para la creación artística" en ese estado.

No obstante, ha asegurado, "Portugal está de moda", se ha abierto paso como destino turístico, hay famosos que se instalan a vivir allí, futbolistas de élite que lo han dado a conocer, y todo ello repercute también de forma positiva en la literatura y el interés que se ha despertado a nivel internacional por sus escritores porque "no puedes conocer bien un país si no sabes cómo es su ficción".

España, ha dicho, ya pasó por ese proceso hace años y "con otra dimensión", ya que "la importancia del portugués en el mundo no es comparable a la de la cultura castellana e hispánica".

Lamentablemente, en su opinión, los dos países vecinos están todavía "de espaldas" y deben seguir acercándose porque eso les hará ganar a ambos.