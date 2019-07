Colau repite en la presidencia del AMB apoyada por PSC, ERC, comuns y JxCat

Barcelona, 25 jul (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, repetirá como presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) gracias al apoyo de PSC-CP, ERC-AM, En Comú Guanyem y JxCat, tras un acuerdo de gobierno que otorga la vicepresidencia ejecutiva al alcalde socialista de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón.

Colau ha sido la única candidata propuesta por el plenario del ente y ha cosechado, en una votación secreta, 76 votos a favor y ocho abstenciones, las de, al menos Ciudadanos, PPC, Barcelona pel Canvi y Guanyem Badalona en Comú, por lo que revalida un cargo que ha jurado para lograr "un territorio metropolitano justo, equitativo, sostenible y equilibrado".

El plenario del Consejo Metropolitano está formado por un total de 90 miembros: 43 consejeros socialistas, 16 comunes, 15 republicanos, 8 de JxCat, dos de Ciudadanos, dos de Barcelona pel Canvi, uno del PPC y otro para cada uno de los grupos de Guanyem Badalona en Comú, Ara Decidim Ripollet y CAT Torrelles.

En su primer discurso tras la reelección, ha denunciado la "vulneración de derechos civiles y políticos" del concejal de Barcelona Quim Forn (JxCat), que no ha podido tomar posesión de su cargo como consejero del AMB por estar encarcelado por el "procés".

"Más allá de la situación de prisión provisional que muchos consideramos injusta, Forn no está suspendido y es una anomalía que no podemos normalizar el que no se haya podido presentar aquí", ha lamentado tras explicar que contactará con sus abogados y con JxCat para "hacerles llegar la protesta" y que "puedan defender sus derechos".