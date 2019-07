La CNMC recomienda a la RFEF una mejora en la propuesta de venta de derechos

Madrid, 25 jun (EFE).- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomienda a la Federación Española de Fútbol (RFEF) que introduzca una serie de mejoras en su propuesta para la comercialización de los derechos de retransmisión audiovisual, en España, Europa y en los mercados internacionales, de la Copa del Rey para las temporadas 2019 a 2022.

Según la CNMC, "algunas de las condiciones propuestas no se ajustan plenamente a los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 5/2015", de medidas urgentes en relación a la comercialización de los derechos de explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de fútbol profesional.

La CNMC insta a la Federación a modificar la propuesta teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

"Definir las facultades que le han sido otorgadas y limitarlas a la comercialización conjunta de los derechos audiovisuales incluidos en el ámbito del Real Decreto-ley 5/2015.

Adecuar los contenidos audiovisuales objeto de comercialización a los tiempos mencionados en el artículo 1.1. del Real Decreto-ley 5/2015.

No incluir las reservas de derechos, derechos no exclusivos, derechos incluidos, derechos reservados, otros derechos, etc., que no se justifican.

No incluir oportunidades y obligaciones comerciales relativas a la publicidad que no se encuentran amparadas por la norma jurídica de aplicación.

Eliminar la comercialización de los derechos de explotación mediante un proceso de negociación privada, por ser contrario a un procedimiento público, transparente, competitivo y sin discriminación.