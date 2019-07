Bruselas lleva a Hungría ante Justicia europea por penalizar ayuda al asilo

Bruselas, 25 jul (EFE).- La Comisión Europea decidió este jueves llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por la ley que castiga incluso con penas de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo.

En concreto, Bruselas considera que la legislación es contraria al derecho de la Unión Europea porque "restringe" el derecho de los demandantes de asilo a comunicarse y recibir asistencia de ONG y organizaciones nacionales e internacionales.

La Comisión también opina que la ley establece una limitación "ilegal" del derecho al asilo e introduce nuevos criterios por los que una petición de asilo se puede considerar inadmisible.

También precisa que la norma limita el derecho al asilo solo a las personas que llegan a Hungría directamente de un país donde "su vida o su libertad están en riesgo".

Así, no pueden recibir asilo individuos que llegan al territorio húngaro desde un país en el que no fueron perseguidos, pero que no cumple los criterios para ser reconocido como Estado tercero seguro.

Bruselas puso en marcha el procedimiento de infracción contra Budapest en este ámbito en julio del año pasado y, ante las respuestas insatisfactorias del Gobierno del ultraconservador Viktor Orbán, decidió este jueves llevar el caso al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo.

Por otro lado, el Ejecutivo comunitario abrió un nuevo procedimiento de infracción a Hungría por no dar comida a las personas que esperan a ser devueltas a países terceros en las zonas de tránsito húngaras fronterizas con Serbia, tras haber sido rechazadas sus peticiones de protección internacional.

Para la Comisión, la obligación de permanecer en esas áreas de tránsito equivale a una detención, según la legislación de la UE, y las condiciones de ese arresto, sobre todo, la falta de alimentos, violan el derecho comunitario.

Así, el Ejecutivo de la Unión envió hoy una carta de emplazamiento, el primer paso del procedimiento de infracción, y Budapest tiene un mes para responder. Si la contestación no es satisfactoria, se remitirá un dictamen motivado, el segundo paso del procedimiento de infracción, previo al envío del país al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no forma parte de la UE, ya ha aprobado medidas provisionales en este asunto y ha obligado a Hungría a dar a alimentos a los retenidos.

En julio del año pasado, la Comisión ya envió al TJUE a Budapest por las condiciones de los demandantes de asilo en las zonas de tránsito magiaras y ese caso está pendiente de sentencia.

Por último, la Comisión envió a Hungría al Tribunal de Justicia de la UE por excluir a los ciudadanos no comunitarios con residencia de larga duración del ejercicio de la profesión de veterinario.