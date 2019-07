El baloncesto español homenajea a Marc Gasol y a los 'Juniors de Oro'

Madrid, 25 jul (EFE).- La primera Gala del Baloncesto Español reunió este jueves en Madrid a jugadores, técnicos, representantes de clubes y federación para homenajear a Marc Gasol, flamante campeón de la NBA estadounidense con Toronto Raptors y a los 'Juniors de Oro' en el 20 aniversario del éxito del Mundial juvenil.

En esta primera edición de esta fiesta del deporte de la canasta organizada por la Federación Española de Baloncesto (FEB) en Madrid, a la que no faltó la selección española masculina al completo a un día del inicio de su concentración mundialista, Marc y los 'Juniors de Oro' encabezaron un palmarés plagado de estrellas.

En el figuraron también Rudy Fernández (Mejor Jugador Nacional), Laia Palau (Mejor Jugadora Nacional), Marc Gasol (Mejor Jugador Nacional en Competición Internacional), Alba Torrens (Mejor Jugadora Nacional en Competición Internacional), Carlos Alocén (Jugador con mayor proyección), Maite Cazorla (Jugadora con mayor proyección), Jaycee Carroll y Silvia Domínguez (Mejores Jugadas de la temporada).

Abrió la noche el anfitrión, el presidente de la FEB Jorge Garbajosa, que recordó que el baloncesto español genera "respeto y admiración" en todo el mundo, algo "muy difícil de conseguir" y que va "más allá de una medalla o un club", y explicó el motivo de la institución de estos premios.

"En primer lugar es el agradecimiento, queremos estar una vez al año para agradeceros lo que hacéis, también de celebración porque cada año el baloncesto crece, y una invitación. Esta es la casa del baloncesto y nos gustaría que cada vez salga más reforzado, más unido, que de aquí salgan nuevas ideas", pidió Garbajosa.

El presidente de la FEB también tuvo una mención para los 'Juniors de Oro' campeones mundiales en Lisboa hace exactamente 20 años, de la mano del entrenador 'Charly' Sainz de Aja.

"Doce chavales junto a 'Charly', cambiaron el deporte español. Esa mentalidad de la generación de oro del baloncesto español, cambio la mentalidad, nos vimos capaces de todo y ellos lo han demostrado. Queremos brindarles un homenaje y un gran aplauso", añadió.

A partir de entonces comenzó una ágil entrega de premios plagada de buen humor, con Sergio Llull recogiendo el del estadounidense Jaycee Carroll -de vacaciones- entre risas de sus compañeros de la selección española cuando hacía un agradecimiento en nombre de su compañero, ganador a la jugada más espectacular. Más contenido estuvo el nuevo fichaje blanco, el base Carlos Alocén.

Otro próximo mundialista, Rudy Fernández, elegido como mejor jugador nacional, deseó "acabar con un metal la temporada" en China 2019 y tuvo un recuerdo a su padre, por la exigencia que le llevó a donde se encuentra ahora.

Laia Palau, mejor jugadora nacional, reciente campeona del Europeo y de la Liga Día con el Spar Citylift Girona, también se acordó de sus padres, que le hicieron con "un chasis que aguanta el 'rock n roll'". "Yo no creo que lo haya petado, pero he estado en el equipo y la selección campeona. Algo he debido hacer", añadió.

El momento de Marc Gasol llegó después, como mejor jugador en un club internacional, con felicitaciones incluso llegadas del otro lado del Atlántico, de parte de su hermano Pau, que no dudó en recordarle con retranca que él tiene dos anillos de la NBA.

"Sí, qué le voy a decir, tiene dos, pero yo lo celebré bastante mejor que él, eso vale por cinco", respondió en broma Marc Gasol, espoleado también por sus compañeros de la selección, en la primera fila del patio de butacas.

No obstante, el gran reconocimiento de la noche fue el de los 'Juniors de Oro', exactamente 20 años después del triunfo en el Mundial juvenil de Portugal 1999.

Junto al técnico 'Charly' Sainz de Aja, subieron al escenario Juan Carlos Navarro, Félix Herraiz, Francesc Cabeza, Carlos Cabezas, Antonio Bueno y José Manuel Calderón, que no participó en ese partido pero forma parte de esa generación.

Con el vídeo del final de aquel partido contra Estados Unidos, Navarro se acordó de que su padre le "riñó muchísimo" porque había fallado dos tiros libres.

"Hace 20 años hicimos historia y creo que cambiamos la historia, nos dimos cuenta de que podíamos competir contra cualquiera y a los hechos me remito con lo que hemos hecho estos años", consideró el hoy exjugador de la selección y el Barcelona.

Desde la pantalla se volvió a hacer presente, esta vez en calidad de 'Junior de Oro', Pau Gasol, que dijo sentirse "orgulloso de haber formado parte de un grupo increíble e histórico".

"Un grupo no solo de baloncesto, sino de personas, que siempre ha sido la gran clave de nuestro éxito a lo largo de nuestra carrera", añadió el mayor de los Gasol.

El último turno de palabra fue para el entrenador un 'Charly' Sainz de Aja que recordó aquel torneo como "el colofón" de tres años con ese grupo que antes ganó un Europeo y el prestigioso Torneo de Mannheim (Alemania).

"Para mí es el mayor éxito en el deporte que he conseguido y muy orgulloso de haber colaborado a empezar lo que ha sido luego historia y nos ha hecho muy grandes", añadió el preparador, con un 'incunable' bajo el brazo: el cuaderno del campeonato, que bajo el título 'Agenda Selección Jóvenes 80', fue proyectado en las pantallas.

Con el recuerdo a la generación más exitosa del baloncesto español y las consiguientes fotos de familia de los premiados, acabó una noche de homenajes en Madrid para los protagonistas del deporte de la canasta.