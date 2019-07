Arriaga regresa al cine en Venecia con su cinta "No one left behind"

Roma, 25 jul (EFE).- El escritor y cineasta mexicano Guillermo Arriaga presentará su último trabajo "No one left behind" fuera de concurso en la 76 Mostra del cine de Venecia, anunciaron hoy los organizadores del certamen.

Será el gran regreso de este aclamado cineasta tras su largometraje "The burning plain" ("Lejos de la tierra quemada", 2008), con Charlize Theron y Kim Basinger.

En este caso son Danny Huston y Jorge A.Jiménez los protagonistas de un filme que será proyectado como un evento especial, fuera de concurso, durante la Mostra, que tendrá lugar entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre.

En la última década Arriaga, que fue el guionista de las primeras películas de Alejandro González Iñárritu, se ha centrado en la literatura y en el cine se ha limitado a realizar cortometrajes.

Este año el jurado de la Sección Oficial estará presidido por la cineasta argentina Lucrecia Martel y recibirán el León de Oro honorífico el cineasta español Pedro Almodóvar y la actriz británica Julie Andrews.

La película de apertura, también en concurso, será "La vérité", del japonés Hirokazu Kore-eda, protagonizada por Catherine Deneuve, Juliette Binoche y Ethan Hawke.

Mientras que la cerrará, fuera de concurso, "The Burnt Orange Heresy", dirigida por el italiano Giuseppe Capotondi (Suburra) y que cuenta con actores como Claes Bang, Elizabeth Debicki, Donald Sutherland y Mick Jagger.