Soler: "Me haría especial ilusión mejorar nuestro papel en Champions"

Valencia, 24 jul (EFE).- El centrocampista del Valencia Carlos Soler, que se reincorpora este miércoles a su equipo tras sus vacaciones, declaró a EFE que, de cara a la próxima temporada le ilusionaría mejorar el papel de su equipo en la Liga de Campeones, donde el pasado año no superó la fase de grupos.

"Me haría especial ilusión que este año fuéramos capaces de mejorar nuestro papel en 'Champions', es una competición que me encanta y creo que somos capaces de ello. Aunque defender el título de la Copa del Rey seguro que también será muy bonito", admitió.

Carlos Soler, que afronta su cuarta temporada en el primer equipos del Valencia, fue el futbolista de la plantilla que más partidos jugó la pasada campaña con un total de 63, en los que ganó dos títulos, la Copa del Rey y la Eurocopa con la selección española sub21.

"La pasada temporada fue inolvidable, siempre la voy a recordar. Pero esto no para y hay que seguir haciendo méritos para conseguir más objetivos colectivos e individuales. Cada año en la elite hay que dar un paso más y, para eso, trabajar también más", indicó.

En la temporada 2018-19, Soler cargó sobre sus piernas una cifra récord de partidos en un total de cinco competiciones que se repartieron entre la Liga (31), la Liga de Campeones(6), la Liga Europa (7), la Copa del Rey (7) y con la selección española, con la que ganó el Europeo sub'21 (12).

"Este año he aprendido muchas cosas: poder vivir dos finales me ha dado más experiencia y espero que me sirva de cara a los próximos retos que están por venir", concluyó.