Bou, sobre el Princesa de Asturias: "Es complicado tener un premio así"

Madrid, 24 jul (EFE).- El español Toni Bou (Repsol Honda), veintiséis veces campeón del mundo de trial, ha reconocido que pensar en que le puedan conceder el Premio Princesa de Asturias "es difícil", puesto que "el trial es un deporte minoritario y es muy complicado llegar a tener un premio de esta magnitud".

En cualquier caso, sincero como siempre, Toni Bou recalcó no fijarse en los premios: "Siempre voy pensando en lo mío, me gusta disfrutar y pasarlo bien y creo que sí, que hemos conseguido muchos títulos, pero el trial es un deporte minoritario y no es fácil que piensen en ti para un premio así".