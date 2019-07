Ricky Rubio : "Siempre vamos pensando en volver con medalla"

Madrid, 24 jul (EFE).- El base de la selección española Ricky Rubio comentó en la presentación de la selección española para el Mundial de China en el Teatro Real de Madrid que piensan "volver con alguna medalla" del campeonato que comienza el 31 de agosto.

"A la generación de los 80 nos tienen mal acostumbrados pero siempre vamos pensando en volver con alguna medalla. Es solo el principio y tenemos que ver como nos compaginamos todos pero con muchas ganas de empezar", admitió Rubio

Acerca de las opciones de la selección para ganar el Mundial, Rubio señaló que "es difícil hacer un pronóstico tan temprano".

"Primero porque no todas las selecciones tienen la lista definitiva y segundo porque no sabemos como estamos, no hemos entrenado aún, vamos a ver como estamos física y mentalmente y si estamos con la misma química de siempre" añadió el nuevo jugador de Phoenix Suns de la NBA.

"Estados Unidos es la meca del baloncesto. Vaya quien vaya van a tener opciones para ganar el campeonato. Nosotros estamos haciendo las cosas muy bien durante los últimos años y queremos llegar a ganarlo", añadió el base.

"Cuando terminemos la preparación sabremos donde está nuestro nivel, nos habremos enfrentado con selecciones que son favoritas también y veremos a ver lo que pasa", manifestó.

Según Ricky, Marc Gasol es el "referente" de la selección. "Está pasando por un gran momento, no solo en lo deportivo también en lo personal y nos tenemos que apoyar mucho en él", agregó.

Sobre su fichaje por los Phoenix Suns, anunciado hace unas semanas, Rubio comentó que fue "muy rápido". "Me llamó mi agente y estaba hecho, la situación ha cambiado. Antes eran muchas reuniones y ahora se hace todo por teléfono", detalló.