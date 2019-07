Liberan al "barón" del narcotráfico portugués, que fue detenido en España

Lisboa, 24 jul (EFE).- El Tribunal Central de Instrucción Criminal luso liberó el lunes a Franklim Lobo, conocido como el "barón" del narcotráfico portugués, que estaba en prisión preventiva desde que fue detenido en España el pasado marzo.

La jueza del tribunal decidió liberarlo por considerar que no hay riesgo de fuga, ya que, a pesar de que antes de su detención fue notificado de que debía presentarse ante las autoridades y no lo hizo, no recibió los avisos porque el Ministerio Público los envió a una dirección anterior, informó hoy el diario luso "Público".

Lobo, de 63 años, cuenta con varias fugas a sus espaldas, una de ellas desde la ventana de un hotel cuando era custodiado por la Policía Judicial lusa.

El portugués fue detenido en Málaga (sur de España) el pasado mes de marzo después de que Portugal emitiese una orden de detención europea en el marco de la "Operación Aquiles", y después fue extraditado al país luso.

La "Operación Aquiles" cuenta con 27 sospechosos oficiales, entre ellos dos inspectores de la Policía Judicial, por corrupción, tráfico de droga y asociación criminal.

Lobo será juzgado por un delito de tráfico de drogas y tendrá que presentarse de forma periódica ante las autoridades hasta entonces.