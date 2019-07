Fundéu BBVA: en redes sociales, ?me gusta?, mejor que ?like?

Madrid, 24 jul (EFE).- El anglicismo ?like?, común al hablar de redes sociales como Facebook o Instagram, puede traducirse en español por la expresión ?me gusta?, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y BBVA.

En los medios, pueden encontrarse frases como ?Los ?likes? de Instagram desaparecen en siete países?, ?Los jóvenes, cuya autoestima depende en muchos casos del número de likes?? o ?Instagram prueba a eliminar los likes?.

Esta voz inglesa, empleada con el valor de un nombre común con el que se demuestra apoyo o adhesión a lo que otra persona ha publicado y que sirve para nombrar específicamente el botón de algunas redes sociales con el que se concreta esa acción, puede traducirse en español por la locución nominal ?me gusta?.

En cuanto a la alternativa española, se recomienda escribirla en dos palabras, tal como indica la ?Ortografía de la lengua española? para expresiones similares como ?un no sé qué? o ?el qué dirán?.

Además, dado que la expresión ?me gusta? se entiende como locución, no hay razón para escribirla con mayúscula, con independencia de la grafía con la que figure en las distintas plataformas. Lo apropiado, por tanto, es recurrir a la minúscula: ?Los usuarios revelan gran cantidad de información privada a través de acciones en apariencia tan inocuas como hacer clic en me gusta?.

Sobre su plural, resulta preferible la forma ?los me gusta? (en lugar de ?los me gustas? o ?los me gustan?), mayoritaria en el uso y una de las opciones válidas para formar el plural de las locuciones, según recoge la ?Nueva gramática de la lengua española?.

De este modo, en los ejemplos anteriores, habría sido preferible emplear ?Los me gusta de Instagram desaparecen en siete países?, ?Los jóvenes, cuya autoestima depende en muchos casos del número de me gusta?? y ?Instagram prueba a eliminar los me gusta?.

Aunque no es imprescindible marcar ?me gusta? con resalte alguno, si se considera que de este modo se favorece la comprensión del texto por parte del lector, siempre es posible destacar esta expresión con comillas.

Todo lo anterior sería extensible a un posible botón de ?no me gusta? y a la locución correspondiente: ?El botón de no me gusta en Facebook servirá para mostrar tu apoyo en situaciones y momentos negativos, no para discutir? o ?Los me gusta de YouTube influyen más que los no me gusta?.

