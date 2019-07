El BCE analizará mañana si rebaja la tasa de depósito ahora o en septiembre

Fráncfort (Alemania)/Madrid, 24 jul (EFECOM).- El Banco Central Europeo (BCE) analizará este jueves si rebaja ya la tasa de interés de depósito, que aplica a los bancos por el exceso de reservas a un día y que está en -0,40 % desde marzo de 2016, o espera a septiembre.

El Consejo de Gobierno del BCE se reúne mañana en Fráncfort para decidir los nuevos pasos de su política monetaria en un momento en el que la economía de la zona del euro sigue débil y la inflación no sube lo suficiente.

Los mercados han descontado desde hace semanas que el BCE rebajará aún más la tasa de depósito, es decir, cobrará más a los bancos por dejar allí su dinero, lo que les impulsará a prestar y presionará a la baja los tipos de interés.

También esperan que la Reserva Federal estadounidense (Fed) baje el 31 de julio sus tasas de interés, que se sitúan entre el 2,25 y el 2,5 %.

El BCE considera que los datos económicos del primer trimestre han sido mejores de lo esperado, en parte por factores temporales, pero el débil comercio mundial y las incertidumbres siguen lastrando el crecimiento de la zona del euro, según las actas de la reunión de junio en Vilna.

A diferencia de otros bancos centrales que subieron los tipos de interés hace meses y tienen margen de maniobra, el BCE se encuentra en una situación más complicada.

El economista jefe de Commerzbank, Jörg Kraemer, prevé que el BCE reducirá la tasa de interés de depósito en 20 puntos básicos, hasta el -0,60 %.

Pero el economista jefe para Europa de UniCredit, Marco Valli, cree que el BCE preparará el terreno para un recorte de esta tasa en septiembre, aunque reconoce que existe la posibilidad de que lo haga mañana.

"Lo más probable sería que en esta reunión el BCE de un paso más y anuncie nuevas medidas específicas o algunas líneas hacia las que se podrían dirigir esas medidas", ha explicado a EFE el analista de M&G Valores Nicolás López.

"No veo probable todavía que se tomen medidas concretas, que ahora se vayan a rebajar los tipos o se inicie un programa de compra de bonos, pero sí creo que se van a dar unas señales claras", ha añadido.

Para Ignacio Cantos, de Atl Capital, "no sería descartable una nueva flexibilización monetaria".

"Es posible que la nueva bajada del tipo de depósito por debajo del 0,4 % quede para la reunión de septiembre y que en ésta se hable de flexibilizar las condiciones para una nueva compra de bonos", ha apuntado en declaraciones a EFE.

Santiago Carbó, de Funcas, menciona también la posibilidad de que el BCE aplique tipos de interés negativo.

"Está encima de la mesa la posibilidad de entrar en tipos de interés negativos, algo que me preocupa un poco. No tenemos experiencia. No sé hasta dónde pueden llegar las distorsiones del mercado", ha señalado a EFE.

El Consejo de Gobierno del BCE también podría discutir si su objetivo de inflación -cerca del 2 % pero por debajo-, necesita más flexibilidad y es adecuada en la etapa actual.

Con mayor flexibilidad, el BCE tendría más margen de maniobra y podría mantener los tipos de interés bajos durante más tiempo para asegurar el crecimiento, aunque suba más la inflación en algún momento después de una fase de debilitamiento.

De hecho, la Fed también ha iniciado un debate sobre su objetivo de inflación.