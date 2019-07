Texas hace vibrar a Santander en el primer día de conciertos de la Magdalena

Santander, 23 jul (EFE).- La banda escocesa Texas hizo vibrar anoche a Santander en el arranque de los conciertos de la Magdalena en Vivo, en la Semana Grande, con un bis final que sirvió para rendir tributo al rey del rock, Elvis Presley, a través de su mítico tema "Suspicious minds".

La actuación de este grupo, liderado por la cantante Sharleen Spiteri, estuvo precedida por la del dúo de voces de Ella baila sola, mientras que el inglés Kevin Weatherill y sus Immaculate Fools fueron los encargados de poner el broche a este primer día de música en la Magdalena.

Desde el minuto uno Sharleen Spiteri (Glasgow) se metía en el bolsillo a los asistentes, con guiños constantes a un público que coreó durante buena parte del concierto sus letras.

Tras repasar algunos temas como "Let's work it out", "When we are together" o "In our life time", la vocalista preguntó al público si alguien se sabía "So called friend", ante lo que Yolanda, una seguidora, no dudó en levantar la mano para subir a cantar junto a ella.

Entre canción y canción, Spiteri se animó con unas palabras en castellano, ensalzando lo bien que se come y se bebe en España. "Es fantástico estar aquí", destacó en un par de ocasiones.

Pese a que había decidido terminar con dos de sus temas más afamados, "I don't want a lover" y "Say what you want", el grupo irlandés salió de nuevo al escenario a petición del público para ofrecer un bis en homenaje a Elvis Presley, pues entonaron su mítico "Suspicious minds".

Antes de Texas había sido el turno de Ella baila sola, que este año ha sacado nuevo álbum: "Imanes en la nevera", del que mostraron varios temas.

"Qué felicidad tocar de día. Es un placer visitar Santander", decía Marta Botía, quien en primer lugar había presentado a su "nueva compi" Virginia Mós.

El dúo de voces femeninas también repasó buena parte de su discografía pop, con un "toque" diferente como el que aporta "Cuando los sapos bailen flamenco".

Entre otras canciones se pudo escuchar "Tú a tus guerras y yo a mis batallas" o "Imanes en la nevera" -que da título al último disco-. "Sois una gozada de público y un amor", le dijo Botía a los asistentes a los conciertos de la Campa, que corearon con fuerza "Lo echamos a suertes".

Ella baila sola cerró su actuación con "Amores de barra", en lo que terminó siendo una canción a tres voces con los santanderinos, quienes al finalizar este concierto tuvieron que resguardarse de la lluvia durante poco más de 15 minutos, sin que el agua volviera a hacer acto de presencia por suerte para los asistentes.

El final llegó de la mano de la banda inglesa Immaculate Fools, capitaneada por Kevin Weatherill, que sacó todo su repertorio: voz, guitarra y armónica.

"Wish you were here", "Stop now" o "Hands" fueron algunos de los temas que cantó con fuerza Weatherill, que no se quitó sus gafas negras durante todo el concierto, que duró menos de cincuenta minutos.

Su corta duración se debió en primer lugar a que los conciertos se fueron retrasando, lo que propició que, tal y como el cantante explicaba -casualmente antes de arrancar con "Sad" (triste en inglés)- que la Policía sólo les dejaba tocar hasta las 2.00 horas.

Pese a haber estado tres años en Galicia, Weatherill reconocía que entiende bien el español pero que su expresión oral no es fluida.