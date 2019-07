Lucas Vidal : "Espero poder ayudar a emocionar a la afición del fútbol"

Madrid, 23 jul (EFE).- El compositor español, Lucas Vidal, creador de la nueva identidad sonora de LaLiga, aseguró que espera poder "ayudar a emocionar a la afición del fútbol" con su más reciente proyecto "Latidos del futuro".

Vidal, ganador de 2 premios Goya a mejor canción junto a Pablo Alborán por 'Palmeras en la nieve', y a la mejor música por 'Nadie quiere la noche', reconoció a EFE que el proyecto se inició con "una llamada" de parte de La Liga de Fútbol Profesional (LFP) para ofrecerle la oportunidad de dar una identidad sonora al fútbol español.

"Al principio no me la creía, luego me di cuenta que era una realidad", admitió el compositor con más de 20 películas a sus espaldas entre Hollywood y Europa y ahora responsable de la creación de la nueva identidad sonora del fútbol español.

"La sensación al principio fue un poco abrumadora, asumí que era un proyecto histórico porque LaLiga llega a más de 4 mil millones de personas", prosiguió.

"Para mi lo más importante es el viaje y las personas que te acompañan en el proceso, desde los primeros acordes hasta la masterización", confesó el compositor a EFE.

"¿Que viene ahora? He terminado varias películas y series, y ahora me enfocaré en un nuevo proyecto personal de música electrónica con elementos orquestales", concluyó el músico madrileño.