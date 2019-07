Lastra dice a Unidas Podemos que dialogar es "ceder y mover los límites"

Madrid, 23 jul (EFE).- La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha dicho este martes a Unidas Podemos que el diálogo exige "ser valientes, ceder y mover los límites" y ha subrayado que sería un "error histórico" no conformar un gobierno progresista.

En su intervención en la segunda jornada del debate de investidura, Lastra ha insistido en que no es el momento de mensajes "catastrofistas" sino de construir un gobierno de izquierdas y a Podemos le ha pedido que respeten "a este centenario partido. Ustedes no son la prueba del algodón, no necesitamos guardianes de la esencia de la izquierda".

Lastra también se ha dirigido a ERC a quien ha pedido "bajar el tono de la discrepancia para llegar a un acuerdo en toda España, también en Cataluña".