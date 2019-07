Detenidos siete líderes del taxi en protestas contra Uber en Asunción

Asunción, 23 jul (EFE).- La Policía Nacional detuvo este martes a siete dirigentes del gremio de taxistas como consecuencia de las protestas en Asunción contra las plataformas de transportes Uber y MUV, que registraron cargas policiales en las que resultaron heridos algunos periodistas.

Entre los detenidos se encuentra Arístides Morales, presidente de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción (APTA), la principal de las organizaciones que se oponen a la actividad de Uber y Mur.

Todos ellos fueron arrestados frente a la Municipalidad de Asunción, donde se centró la protesta, y cuando los dirigentes del gremio estaban reunidos con un concejal.

"Fueron aprendidos debido a los incidentes y atropellos que se produjeron en las inmediaciones de la sede de la Municipalidad de Asunción", afirmó el Ministerio Público en un comunicado.

La Fiscalía argumenta que "los trabajadores del volante no solamente no respetaron su compromiso de no bloquear las arterias de tránsito sino que, a la vez, incitaron al descontrol de los ciudadanos".

Las detenciones se produjeron después de que la Policía Nacional hiciera uso de balines de goma y empleara chorros de agua para liberar de manifestantes la Avenida Mariscal López, que atraviesa por el frontis del edificio municipal y que fue bloqueado por los taxistas.

En el despeje de la avenida, resultaron heridos cinco periodistas, algunos con balines de goma, lo que fue condenado por el Foro de Periodistas Paraguayos y la Asociación de Reporteros Gráficos en un comunicado conjunto.

La movilización de este martes, convocada por la APTA, una cooperativa de taxistas que opera en el Gran Asunción y una federación de alcance nacional, está acompañada por la Fiscalía para cooperar con la Policía Nacional ante incidentes como los ocurridos en torno al edificio municipal.

También se reportaron incidentes menores en otros puntos de la capital, mientras que en Ciudad del Este, segunda urbe del país, la protesta arrancó con bloqueos intermitentes de la zona primaria del paso fronterizo con Brasil.

Los taxistas consideran que la implantación de estas nuevas empresas puede dejar sin empleo a 1.500 conductores de taxis en la capital paraguaya, lo que representa la mitad de los empleados tradicionales del sector.