Audiencia deniega careo entre dueño del terreno de Totalán y padre de Julen

Málaga, 23 jul (EFE).- La Audiencia Provincial de Málaga ha denegado el careo que había solicitado el dueño de la finca de la localidad malagueña de Totalán con el padre de Julen, el niño de dos años que murió tras caer a un pozo el pasado 13 de enero, al considerarlo "innecesario e impertinente".

Según el auto, al que ha tenido acceso Efe, la Sala acuerda desestimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de David Serrano, único procesado en este procedimiento y que se enfrenta a una petición fiscal de tres años de cárcel por homicidio imprudente grave.

La titular de Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga denegó el pasado mayo en dos ocasiones dicha petición, pero el letrado que representa a David Serrano decidió recurrir la decisión ante la Audiencia porque a su entender el careo demostraría que había contradicciones entre el investigado y el padre de Julen.

El dueño del terreno siempre ha mantenido que avisó al progenitor de la existencia de prospecciones en el lugar, aunque el fiscal, en su escrito acusatorio, subraya que Serrano "era el único conocedor de la presencia del pozo" y "a sabiendas de todo ello y de la falta de protección suficiente y adecuada, no adoptó medida alguna".

Los magistrados de la Audiencia subrayan que no solo no es necesario, sino que además un careo entre procesado y el testigo, padre de la víctima, no se realizaría en el plano de la igualdad, ya que uno es investigado y otro perjudicado "por lo que difícilmente arrojaría luz", ya que el primero no está obligado a decir la verdad.

La Audiencia ha decidido que no se realice el careo sin perjuicio de que la defensa lo pueda volver a pedir en su escrito de defensa para su practica en el juicio oral.