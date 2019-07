Aragonès tilda a Ciudadanos de "chiringuito" al que se le acaba la temporada

Barcelona, 23 jul (EFE).- El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha tildado este martes a Ciudadanos de "chiringuito político" al que cree que se le acaba la "temporada", porque el "Ibex 35" le está retirando los "favores".

Aragonès, adjunto a la presidencia de ERC, se ha referido a la situación de Ciudadanos en el transcurso de una interpelación del diputado del partido naranja José María Cano, que ha acusado al Govern de subvencionar "chiringuitos" nacionalistas.

El vicepresidente del Govern le ha replicado calificando a Cs de "gran chiringuito político que determinados poderes españoles han estado inflando en los últimos años, para que estuvieran a su disposición".

"Pero parece que la temporada de verano del chiringuito se acaba, baja la persiana y el IBEX 35 les retira los favores", ha añadido Aragonès.

Ante las críticas del diputado de Ciudadanos al "boicot" de la Asamblea Nacional Catalana -que publicó un listado de empresas comprometidas con la "república catalana"-, Aragonès ha puntualizado que solo son "recomendaciones" de consumo, que se pueden seguir o no: "No nos inventemos un boicot donde no lo hay", ha añadido.