Videojuegos para móvil más allá de "Candy Crush"

Madrid, 22 jul (EFE).- Hay vida más allá de "Candy Crush" y "Fornite". Los videojuegos para móvil son un campo cada vez más emergente, con opciones para todos los públicos y títulos que ofrecen desde pura diversión, hasta propuestas artísticas que usan el móvil como nuevo soporte narrativo.

A continuación mostramos una selección de los títulos más destacados del sector de los últimos años, como una opción para combatir los tiempos muertos en vacaciones y que permiten descubrir una nueva forma de contar historias.

- "Florence". Este videojuego ha sido uno de los más laureados de los últimos años (Bafta y Games Awards). Se trata de una historia interactiva en la que el jugador acompaña a la joven Florence en su primera relación seria. Rompecabezas, arte y música se combinan para crear una experiencia diferente e intimista que derriban todos los estereotipos asociados a los videojuegos (para iPhone y Android).

- "Donut County". Este juego ha conseguido gran popularidad en el último año con una combinación sencilla y extraña firmada por Ben Esposito, una de las estrellas emergentes del videojuego independiente.

En una ciudad, dominada por mapaches, aparecen agujeros en el suelo en los que desaparece todo lo que se encuentra a su paso. El juego se desarrolla a partir de una sencilla dinámica de rompecabezas y con una dirección artística de ilustración cuidada (solo iPhone).

- "Bury me, my love" ("Entiérrame, mi amor") Entre las propuestas más diferentes y comprometidas de los últimos años se encuentra este videojuego, que derriba todo los estereotipos asociados al sector.

El jugador sigue el peligroso viaje de una emigrante siria hacia Europa a través de una conversación de mensajes de texto. Las respuestas del jugador determinan el destino de la joven y el final del juego (para iPhone y Android).

- "Stardew Valley": Este juego independiente tiene la particularidad de que ha sido creado por una sola persona, Eric Barone. El juego simula el trabajo en una granja diario y a lo largo de las estaciones. El jugador tiene que plantar, recolectar y hacer frente a la vida de una pequeña comunidad rural. Su éxito ha sido tal que ha saltado a las consolas (para iPhone y Android).

- "Alto's Odyssey": Este título es la secuela de "Alto's Adventures" y, al igual que su predecesor, tiene un modo de competición y otro que llaman "modo zen", para relajarse y meditar viendo paisajes. En esta nueva entrega la trama recorre escenarios desérticos, haciendo frente a retos y aventuras, en un viaje marcado que invita a recrearse en sus ilustraciones (para iPhone y Android).

- "Monument Valley": La popularidad de este clásico de los videojuegos para móviles es tal que Paramount y el estudio que lo desarrolla prepara una película. Su lanzamiento fue hace cinco años, pero todavía es un referente para muchos de los proyectos actuales. Su experiencia única combina rompecabezas, con estructuras de geometría imposible inspiradas en Escher y una cuidada música (para iPhone y Android).

- "Reigns: Game of Thrones": Este videojuego de cartas de estrategia explora el mundo de fantasía de los Siete Reinos tras el final de "Juego de Tronos". El juego cuenta con el aval de Devolver Digital -uno de editores independientes más importantes del sector- y permite crear tramas y finales alternativos al de la exitosa serie (para iPhone y Android).

- "This War of Mine": Si hay un videojuego que ha cambiado las reglas del juego es este. Se trata de una guerra y hay disparos, pero el jugador no se pone a los mandos de los soldados, sino de la población civil que tiene que sobrevivir en una ciudad asolada por los combates (para iPhone y Android).